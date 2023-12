V nadaljevanju preberite:

Odbojkarji Asseco Resovie Rzeszów so v drugem kolu skupine B lige prvakov gostovali v polni dvorani Tivoli, zbralo se je nekaj več kot 4000 gledalcev, in ugnali ACH Volley. Za tretjeuvrščeno ekipo zadnjega poljskega prvenstva, tudi v novi sezoni si po zadnjem naslovu leta 2015 želi šampionske krone, igra tudi član slovenske izbrane vrste Klemen Čebulj. »Kar zadeva odbojko, sem psihično zelo utrujen. Res upam, da bo kmalu prišlo tudi nekaj počitka, da si lahko oddahnemo. Vsekakor nismo motorji, ko zamenjaš olje in gre naprej,« je med drugim dejal v pogovoru. Druge zanimivosti preberite v članku.