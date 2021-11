Aktivni bodo v Tivoliju in Stožicah, Luka Dončić na parket štirikrat

Zadnji teden v novembru in prvi teden v decembru ponujata pester urnik navdušencem nad različnimi športi. Na nogah bodo privrženci nogometa, košarke, avtomobilizma in tudi rokometa – v Španiji bodo namreč odprli svetovno prvenstvo za rokometašice, na katerem bodo igrale tudi Slovenke.

Drevi bodo v Parizu razglasili najboljše nogometaše, nogometašice, vratarje in igralce do 21 let po mnenju francoske revije France Football. Med desetimi nominiranimi vratarji sta tudi dva slovenska – Jan Oblak (Atletico Madrid) in Samir Handanović (Inter Milano). Lani priznanja niso podelili – zaslužil naj bi si ga Robert Lewandowski – leta 2019 pa je bil šestič najboljši Lionel Messi, ki je le za sedem točk (686:679) premagal Virgila van Dijka, na tretjem mestu glasovanja je pristal Cristiano Ronaldo (476).

Lara Prašnikar in soigralke nad Grkinje

Danes bosta nadaljevala bitko za šahovskega prvaka tudi danski velemojster Magnus Carlsen in ruski izzivalec Jan Nepomnjaščij, ki bosta v Abu Dhabiju zaznamovala cel šahovski teden. Da ne bodo delili nagrad le v tujini, pa je zagotovila AZS, ki bo zvečer razglasila najboljše slovenske atlet(inj)e za leto 2021.

Magnus Carlsen in Jan Nepomnjaščij. FOTO: Giuseppe Cacace/AFP

Torek prinaša zadnjo letošnjo tekmo ženske nogometne reprezentance, ki se realno poteguje za 2. mesto v svoji skupini kvalifikacij za SP 2023. Napadalka Lara Prašnikar in soigralke morajo za vsako ceno zlomiti Grkinje, saj je pogled na lestvico neizprosen (Francija 15, Wales 13, Slovenija 10, Grčija 6, Kazahstan in Estonija 0). Wales bo gostoval v Franciji.

Ob 2.30 po slovenskem času bo prvo od štirih tekem v tem tednu igral tudi Dallas v ligi NBA, ki je težko dočakal vrnitev Luke Dončića na košarkarski parket. Brez Ljubljančana gre Teksašanom pač slabše. Aktivni bodo tudi rokometaši Gorenja, ki bodo v 5. kolu evropske lige gostovali v Našicah, hokejisti Olimpije pa bodo gostili Gradec v novem kolu ICEHL.

Anže Kopitar med akcijo. FOTO: Gary A. Vasquez/Usa Today Sports

Sreda je dan za prvo tekmo odbojkarjev Merkurja Maribora v ligi prvakov, gostovali bodo na jugu Poljske. V Španiji bodo odprli SP v rokometu za ženske, že zjutraj (4.30) pa bo aktiven Anže Kopitar v majici Los Angelesa v NHL. Četrtek bi lahko zaznamovali košarkarji Dallasa (2.00)

Prve tekmice Slovenk bodo Črnogorke

Še bolj živahno bo v petek. Slovenke bodo igrale prvo tekmo na SP v Španiji, prve tekmice bodo Črnogorke (20.30). Izbranke Dragana Adžića bodo nato igrale še s Francijo (nedelja, 18) in Angolo (torek, 18).

Tjaša Stanko sodi med udarne adute Slovenk. FOTO: Tomi Lombar

Alpski smučarji in smučarke bodo konec tedna aktivni onstran Atlantika. Moške čaka v Beaver Creeku superveleslalom (petek, nedelja) in smuk (sobota), ženske v Lake Louise smuk (petek, sobota) in superveleslalom (nedelja). Petek prinaša tudi nov šprint smučarskih tekačic v Lillehammerju in jutranjo tekmo Anžeta Kopitarja (4.30).

Soboto bi lahko zaznamovali tudi nogometaši – v Celju bodo gostovali Mariborčani (20.15), na tujem bodo pod lupo tekme Dortmund – Bayern, Real Sociedad – Real Madrid, Roma – Inter in Napoli – Atalanta.

Biatlonci bodo konec tedna v Östersundu, smučarski skakalci v Wisli, skakalke pa v Lillehammerju. Sobota prinaša tudi rokometno klasiko Gorenje vs. Celje PL (20), gostovanje košarkarje Krke v Srbiji v ligi ABA, hokejski Tivoli bo obiskal Dornbirn (19.45), Dallas pa bo gostil New Orleans (2.30).

Olimpija nad Dalmatince, dramatično v formuli ena

Lewis Hamilton in Max Verstappen FOTO: Reuters

Smučarska nedelja prinaša podoben urnik kot dan prej, bolj živahno pa bo v nogometni Ljubljani z okolico, ki ponuja dva lokalna derbija: Bravo vs. Radomlje (13) in Domžale vs. Olimpija (17). Igrali bodo tudi finale Davisovega pokala v tenisu, na sporedu je predzadnja dirka formule 1 v Savdski Arabiji – silovit dvoboj za naslov prvaka bijeta Max Verstappen in Lewis Hamilton.

Košarka? Cedevita Olimpija bo lovila pomembne točke z Zadrom v dvorani Stožice (12), Luka Dončić pa bo poskušal storiti enako še četrtič v tem tednu, ko bo v Dallasu igral Memphis (2.30).