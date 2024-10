Wayne Gretzki že čuti dih Aleksandra Ovečkina

Hokejisti Washington Capitals so v severnoameriški ligi NHL doma gostili Philadelphia Flyers ter jim prizadejali še šesti poraz v sezoni. Prestolniki so na uvodu v sezono zmagali petič zaporedoma, tokrat s 6:3. Dva zadetka je prispeval Connor McMichael, Aleksander Ovečkin pa je z zadetkom v prazno mrežo dodal svoj 855. gol v prvenstvu NHL.

McMichael je zadel dvakrat v razponu 3:12 minute v drugi tretjini. Pri peti zmagi v nizu za prestolnike se je izkazal še Pierre-Luc Dubois z golom in dvema podajama, vratar Logan Thompson pa je zbral 26 obramb za Washington, ki je že v drugi tretjini vodil s 4:0.

Ovečkin zdaj le še za 40 zadetkov zaostaja za rekordnim zbirom rednega dela sezone v zgodovini lige NHL, ki ga ima legendarni Kanadčan Wayne Gretzky, piše ameriški ESPN.

Pri gostih sta Matvej Mičkov in Owen Tippett dosegla po gol in podajo, Jamie Drysdale pa je za letalce, ki so v novi sezoni lige NHL nanizali že šesti poraz, prispeval dve podaji.

Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi Anže Kopitar, so dan prej v Las Vegasu s porazom končali dolg niz sedmih gostovanj na uvodu sezone, ki je bil posledica prenove domače dvorane.

Zdaj kralje čaka prva domača tekma, ki jo bodo odigrali v noči na soboto po slovenskem času, ko v goste prihajajo kalifornijski tekmeci San Jose Sharks.