Anže Kopitar s kralji niz porazov končal v Montrealu

Hokejisti Los Angeles Kings so po treh porazih le prišli do zmage v NHL. Kralji so bili uspešni v gosteh, ko so v dvorani Bell premagali Montreal Canadiens. Kapetan kraljev Anže Kopitar se ni vpisal med strelce, zato pa je pri zmagi kraljev pomagal s podajo v izdihljajih tekme za končni izid 4:1.

Izkazal se je tudi vratar gostov David Rittich, ki je zbral 26 obramb za Los Angeles. Rittich je bil drugič po vrsti del ekipe, potem ko je v sredo dovolil štiri gole ob 14 strelih in ga je v drugi tretjini tekme proti Torontu (2:6) zamenjal Pheonix Copley.

Za kralje so zadeli Mikey Anderson, Alex Laferriere, Andreas Englund in Adrian Kempe, Vladislav Gavrikov pa je prispeval dve podaji.

»Rittich je nocoj odigral zelo dobro. Bil je naša hrbtenica, na katero smo se lahko oprli, ko nam ni šlo, saj smo vedeli, da nas bo rešil,« je po zmagi dejal Laferriere. »Opravil je neverjetno delo, nocoj je bil pripravljen že od samega začetka.«

Kalifornijska ekipa je na uvodu v novo sezono nanizala dve zmagi in tri poraze. Zaradi prenove domače dvorane bo zdaj nadaljevala niz gostovanj. Kralje čakata še gostovanji pri Anaheimu in Vegasu, prva domača tekma v Los Angelesu pa bo na vrsti šele 25. oktobra, ko bodo v goste prišli hokejisti San Joseja.