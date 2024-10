Kralji v Las Vegasu utrpeli hud poraz (VIDEO)

Edini zadetek za Los Angeles je zabil Warren Foegele za znižanje na 1:3 v začetku druge tretjine. Čeh Tomaš Hertl je dosegel dva gola za gostitelje, tudi prvega na tekmi, tretjo točko od štirih pa je dodal s podajo Marku Stonu, ki je povišal na 2:0.

Slednji se je izkazal še z dvema podajama, Alex Pietrangelo pa s tremi. tretji gol za domače je dosegel Pavel Dorofejev, po znižanju kraljev na 1:3 pa so domači nadaljevali polnjenje mreže tekmecev; Alexander Holtz je dosegel prvi gol v sezoni, po Hertlovem drugem golu za 5:1 pa je piko na i postavil Ivan Barbašev.

Vratar Ilija Samsonov je za konec niza treh porazov svoje ekipe zbral 31 obramb. Na drugi strani je imel vratar gostov David Rittich nekaj manj dela, toda ob 24 obrambah je prejel šest zadetkov.

»Začeli smo kar dobro. Ubranili smo se ob igralcu manj, a nato nismo bili dovolj dobri v igri pred svojim golom, oni pa so pospravili v mrežo vse odbitke iz bližine. Imeli smo svoje priložnosti,« je dvoboj ocenil trener gostov Jim Hiller.

Los Angeles je s to tekmo končal dolg niz sedmih gostovanj v uvodu sezone, ki je bil tudi posledica prenove dvorane v Los Angelesu. Kralji bodo prvo domačo tekmo igrali v noči na soboto po slovenskem času, tekmec bo San Jose.

V zgoščenem urniku lige NHL v noči na sredo je bilo na sporedu kar 16 tekem, saj so nastopile vse ekipe v ligi. Nashville je prekinil niz petih porazov in sploh prvič v sezoni zmagal. Zmaga je bila učinkovita, saj je Boston odpravil s 4:0. Izkazal se je vratar Juuse Saros s 33 obrambami za prvi »shutout« v sezoni in 24. v karieri.

Finalisti zadnje sezone iz Edmontona so igrali s Carolino in izgubili po podaljšku z 2:3. Mož odločitve je bil Sebastian Aho, ki je zadel le sedem sekund pred koncem dodatnega dela igre. Carolina je sicer še na začetku zadnje tretjine zaostajala z 0:2, a je izenačila in izsilila podaljšek. Za kanadsko ekipo je Connor McDavid dosegel oba gola.

Neuspešni so bili tudi prvaki. Florida je morala na domačem ledu priznati premoč Minnesoti, ki je bila učinkovita in slavila s 5:1 Matt Boldy, Joel Eriksson Ek in Mats Zuccarello so dosegli po gol in podajo, Jake Middleton pa tri podaje. Za Minnesoto je pet tekem s točkami v začetku sezone najboljši start po letu 2009. Vratar Floride Sergej Bobrovski je prejel pet golov ob le 16 strelih tekmecev, tako da ga je zamenjal Spencer Knight.

Tampa je v tekmi s 13 goli premagala New Jersey, Brandon Hagel pa je k zmagi prispeval »hat trick«, vse tri gole je dosegel v drugi tretjini. Victor Hedman je zadel dvakrat.