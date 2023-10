Američani ugnali Slovenijo brez Urnauta

Slovenska odbojkarska reprezentanca je na peti tekmi kvalifikacijskega turnirja za nastop na olimpijskih igrah doživela prvi poraz. V Tokiu so jo s 3:1 (18, -21, 20, 18) premagali Američani, ki tako ostajajo s stoodstotnim izkupičkom, Slovenci pa bodo morali 2. mesto, ki še vodi v Pariz, loviti na tekmah proti Japonski in Srbiji.

Slovenci so pred tekmo ostali brez kapetana Tineta Urnauta, ki je zbolel in ni mogel pomagati ekipi. To se je v igri, predvsem pri sprejemu, poznalo, toda najbrž ni bilo odločilno. Njegova zamenjava Žiga Štern je odigral dobro tekmo, manj razpoložena kot običajno pa sta bila preostala napadalca Rok Možič in Klemen Čebulj.

Njuni vlogi v napadu je sicer odlično prevzel 18-letni Nik Mujanović, ki je vstopil po zelo slabem prvem nizu, toda bil je premalo, da bi Slovenija proti zanesljivim trikratnim olimpijskim prvakom lahko storila kaj več, kot osvojila niz, za katerega sta bila najbolj zaslužna prav Štern in Mujanović.

Slovenci, za katere v Tokiu še ni nič izgubljenega, bodo v soboto igrali proti Japoncem, v nedeljo pa še proti Srbom.