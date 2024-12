Ana Bucik dala obljubo, Benjamin Šeško nazaj na pravi poti

Zbrali smo nekaj objav slovenskih in tujih vrhunskih športnikov, s katerimi so nagovorili svoje sledilce na družbenem omrežju instagram. Benjamin Šeško je opazno navdušen zapustil zadnjo tekmo Leipziga, potem ko je po dolgem času zabil gol v majici tega nemškega kluba. Leipzig bo kmalu sprejel nove izzive, ki jih prinaša bundesliga, Šeško pa je pred tem zapisal: »Nazaj smo na pravi poti! Gremo vsi skupaj naprej!« Udarni napadalec slovenske nogometne reprezentance je nato dodal pričakovane ključnike: @rbleipzig @pro_transfer_agency #happy #goals #back #team #pitch #smile #pasion #fun #celebration #focus #one #next.

Tudi na tujem so bili v ospredju nogometaši, ki so aktivni na družbenem omrežju instagram. Izbrali smo objavo, ki jo je dal na splet argentinski nogometaš Lionel Messi. Zvezdnik, ki igra za Miami, že razmišlja o obdobju po koncu fantastične kariere, v igri je očitno tudi vino, na instagramu je namreč zapisal: »Nekateri ste spraševali o teh edinstvenih vinih, ki smo jih ustvarili z @mmwinemaker. Tukaj imate omejeno posebno izdajo: dve vrhunski vini z zbirateljskimi steklenicami, ki ju preprosto ne smete zamuditi.«

Še dva tuja športnika sta delila bolj ali manj zasebno novico s sledilci na instagramu. Najboljši voznik formule ena Max Verstappen je razkril veselo novico, s soprogo Kelly Piquet pričakujeta otroka: »Mini Verstappen-Piquet na poti! Ne bi mogli biti bolj srečni z našim malim čudežem.« Nemška atletinja Alica Schmidt, ki premore skoraj 6 milijonov sledilcev na instagramu, pa je v pičlih nekaj dneh obiskala različne lokacije za vadbo: »Od treninga v Južni Afriki naravnost do ledene kopeli v francoskih Alpah.« Aktivne so bile tudi slovenske športnice. Alpska smučarka Ana Bucik Jogan, ki se že veseli tekem za svetovni pokal v Kranjski Gori – 4. in 5. januar –, je zatrdila, da je vse boljša v njeni paradni disciplini in zapisala: »Dragi slalom, spet bova prijatelja! Obljubim.«

