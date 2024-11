Janja Garnbret na filipinskih plažah, Rooneyjevi obiskali družino Trump

Zbrali smo nekaj objav slovenskih in tujih vrhunskih športnikov, s katerimi so nagovorili svoje sledilce na družbenem omrežju instagram. Najboljša plezalka na svetu Janja Garnbret je svojim sledilcem prikazala več fotografij z oddiha na filipinskem otoku Boracay in jim ponudila v pogled tudi knjigo, s katero si krajša čas na tamkajšnjih rajskih plažah, ki jih je tudi pokazala. Optimizem je razkrila tudi ta čas najboljša slovenska smučarka Andreja Slokar, ki je po zadnjih tekmah zapisala, da resda še ne vidi luči na koncu tunela, gotovo pa iskre.

Živahno je bilo tudi na tujem. Eden najboljših nogometašev vseh časov Cristiano Ronaldo se je vrnil na delo v Savdski Arabiji, soproga enega najboljših angleških nogometašev doslej Wayna Rooneyja, Coleen Rooney, pa se je pohvalila, da je spoznala Donalda Trumpa, Melanio in njune otroke in objavila pripadajočo fotografijo. Nekdanja asa, teniška igralka Ana Ivanović in nogometaš Bastian Schweinsteiger pa sta obiskala Dunaj.

Cristiano Ronaldo @cristiano

Nazaj na delo!

Janja Garnbret @janja_garnbret

Če sem vas pustila brati, je tu razlog, zakaj.

Andreja Slokar @andrejaslokar

Ni še luč na koncu tunela ma neke iskre se vidi ... gremo dalje!

Coleen Rooney @coleen_rooney

Resnična zgodba ……in ja, @dannyjonesofficial, res je bil tako oranžen. #ImACeleb

