Šeško in Oblak prejela oceno pet, razlika pa je bila očitna

V nadaljevanju preberite:

Dobro, da že v torek igramo v ligi prvakov! Tako so si bržčas rekli nogometaši Leipziga, ki v zadnjem času ne igrajo v dobri formi. Izjeme ne predstavlja niti Benjamin Šeško, ki mu v zadnjih tekmah ne gre po načrtu. Leipzig bo po porazu s Hoffenheimom sprejel velikanski izziv jutri zvečer v Milanu, njegov tekmec pa bo Inter, najboljši italijanski klub zadnjih petih let.

Leipzig v zadnjih štirih tekmah ni zmagal, premagali so ga Dortmund, Celtic in nazadnje Hoffenheim, z Borussio iz Mönchengladbacha pa je doma remiziral. Nazadnje je premagal drugoligaša St. Pauli … Zanimivo, na štadionu v Sinsheimu, ki so ga med eurom 2024 videli tudi slovenski navijači – leži neposredno ob avtocesti med Stuttgartom in Frankfurtom –, je Leipzig zaman vodil kar trikrat, in sicer z 1:0, 2:1 in 3:2, toda nato izgubil s 3:4.

Če je Leipzig v ligi prvakov tako rekoč stisnjen ob zid in mora za vsako ceno osvojiti kakšno točko v Milanu (dosedanja bilanca 0-0-4), Atleticu kaže malenkost bolje. Z bilanco 2-0-2 je že osvojil šest točk, toda to zadostuje le za 23. mesto, zato velja zanj podobno: jutri bi moral zmagati v Pragi.