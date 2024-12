Luka Dončić pokazal Gabrielo, skrivnostna Kaja Juvan

Zbrali smo nekaj objav slovenskih in tujih vrhunskih športnikov, s katerimi so nagovorili svoje sledilce na družbenem omrežju instagram. Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je objavila pomenljivo fotografijo s pripisom »O čem razmišljam?«. Njeni navijači, ki jih v Sloveniji ne manjka, seveda čakajo na njen odgovor. Tudi rokometašica Ana Gros je aktivna na instagramu, spomnila se je svoje dolge kariere, v ozadju pa je mogoče opaziti eno od tropskih plaž: »Decembra bo 17 let rokometa, zdaj samo še razmišljam, kako trenirati s kokosom v roki.«

Atletico Madrid je proslavil visoko zmago v španskem prvenstvu, pri čemer je izpostavil tudi slovenskega vratarja, na fotografiji na instagramu je namreč pristal Jan Oblak. Zanimiva je bila tudi objava, ki jo je naredil srbski teniški zvezdnik Novak Đoković, ki so ga povabili na nogometni spektakel v Južno Ameriko. Največje zanimanje je vendarle požel globalni košarkarski zvezdnik Luka Dončić. Njegova hčer Gabriela je praznovala prvi rojstni dan, kar sta Luka in mlada mamica Anamaria obeležila z nizom fotografij na omrežju instagram.

Kaja Juvan @kajajuvan

O čem razmišljam?

Atletico Madrid @atleticodemadrid

Na obrazu naslednje tekme!

Luka Dončić @lukadoncic

Vesel 1. rojstni dan, moj mali angel!

Luka Dončić

Novak Đoković @djokernole

Draga Argentina, tukaj sem!

Ana Gros @anagros6

Decembra bo 17 let rokometa, zdaj samo še razmišljam, kako trenirati s kokosom v roki ... #coconutlover #differentkindofdecember #stilltraining