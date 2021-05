Andreja Leški tik pod zmagovalnim odrom na grand slamu v Kazanu

Ni veliko manjkalo, pa bi si slovenska judoistka Andreja Leški izbojevala novo kolajno v kategoriji do 63 kilogramov. Na turnirju za grand slam v Kazanu je po dveh zmagah in porazih pristala na petem mestu, ki v borilnih športih, v katerih podeljujejo po dve bronasti odličji, velja za najbolj nehvaležno uvrstitev.



Judoistka Bežigrada je bila v uvodnem krogu ruskega tekmovanja za svetovni pokal prosta, v drugem pa je z iponom ustavila Nemko Sappho Coban. V četrtfinalu je bila 24-letna Koprčanka, ki se je na nedavnem evropskem prvenstvu v Lizboni izkazala z bronasto kolajno, boljša od Izraelke Gili Sharir (z vazarijem), v polfinalu pa je morala priznati premoč Brazilki Ketleyn Quadros (z iponom). Novo priložnost za osvojitev žlahtne kovine je dobila v malem finalu, v katerem pa je z vazarijem izgubila z Nizozemko Sanne Vermeer.



V ženski konkurenci se je danes pod slovensko zastavo v Kazanu borila tudi Anka Pogačnik (do 70 kg), ki je po zmagi nad Rusinjo Ksenjo Zadvornovo (z iponom) in porazu z Brazilko Mario Portela (z iponom) zasedla deveto mesto. Eno oviro je preskočil tudi Martin Hojak (do 73 kg), ki je izločil Poljaka Adama Stodolskega (z iponom), nakar je izgubil z Rusom Denisom Jarcevom (z iponom).



Jutri bo naše barve branila še Patricija Brolih (do 78 kg), ki se bo za začetek postavila po robu Nemki Luise Malzahn. V Kazan je sicer pripotovalo kar 408 judoistov in judoistk iz 79 držav.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: