Andrettijev sin še naprej želi novo ekipo v F1

Pogovarja se z lastniki dirkalne serije, je za tiskovno agencijo AP povedal lastnik ameriške dirkalne ekipe.

»Denar ni problem,« je poudaril Michael Andretti. Nekdanji dirkač in sin nekdanjega svetovnega prvaka formule 1 Maria Andrettija vodi projekt za novo ekipo, ki ima močne podpornike. Po lastnih izjavah je 59-letnik že februarja na svetovno zvezo Fio oddal prijavo za vstop v sezono 2024. Pred tem je zaman poskušal prevzeti švicarsko dirkaško ekipo Sauber, ki trenutno v formuli 1 vozi pod imenom Alfa Romeo.

V kraljevskem razredu motošporta trenutno tekmuje deset ekip. Nazadnje se je karavani svetovnega prvenstva leta 2016 priključila ameriška dirkaška ekipa Haas. Po poročanju medijev obstaja odpor sedanjih moštev F1 do morebitnih prišlekov, ker bi to zmanjšalo delež prihodkov vsake dirkalne ekipe v SP.

Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, je zanimanje za formulo 1 v ZDA v zadnjem času močno naraslo. Razlog za to je tudi uspešna Netflixova dokumentarna serija Drive to Survive (Dirkaj za preživetje), ki je formuli 1 prinesla novo, mlado občinstvo. Miami bo ta konec tedna debitiral kot gostitelj dirke za SP. Las Vegas bo naslednje leto sledil kot še tretje ameriško prizorišče dirk za veliko nagrado poleg Austina in Miamija.

Družina Andretti je veliko ime v ameriškem motošportu. Dvainosemdesetletni Mario Andretti je leta 1978 z Lotusom postal svetovni prvak v formuli 1. Leta 1993 je v formuli 1 vozil tudi sin Michael, a ni bil uspešen. Pozneje je sicer slavil več zmag kot lastnik ekipe v seriji indyCar.