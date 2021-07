Angležem vendarle zadoščenje, Hamilton zmagovalec Silverstona

Prekinitev 40 minut

Lewis Hamilton ostaja v igri za nov naslov. FOTO: Peter Cziborra/ Reuters

Britanec Lewis Hamilton (Mercedes) je bil na dirki svetovnega prvenstva formule 1 v domačem Silverstonu najhitrejši in si privozil že 99. zmago v karieri. Na stopničke sta se uvrstila še Monačan(Ferrari) in drugi Mercedesov dirkač FinecHamilton je do zmage prišel dva kroga pred koncem, potem ko je že pred tem nekaj krogov lovil Leclerca, ga je pred ciljem tudi brez večjih težav prehitel.A današnje dogajanje je sicer precej zasenčilo tudi dogajanje v prvem krogu dirke. Takrat je skušal Britanec po notranji strani zavoja Copse prehiteti tekmeca v boju za letošnji naslov in takrat vodilnega Nizozemca(Red Bull). Ta je po dotiku obeh dirkalnikov zletel s steze in trdo treščil v zaščitne ograde. Po pregledih v ambulanti na dirkališču so ga morali pozneje odpeljati še na podrobnejše zdravniške preglede.Zaradi te nesreče so dirko prekinili z rdečimi zastavami, nov štart je sledil po 40-minutni prekinitvi, Britancu pa so določili desetsekundno kazen, ki jo je pozneje med dirko prestal v boksih pred menjavo pnevmatik. Hamilton je z zmago zaostanek v SP za Verstappnom zmanjšal na le osem točk.Angleži, kar 140.000 gledalcev se je zbralo v Silverstonu, so tako vendarle dočakali zmagoslavje, potem ko so njihovi nogometaši nesrečno izgubili v finalu nogometnega eura na Wembleyju proti Italiji.Sezona formule 1 se bo nadaljevala 1. avgusta na Madžarskem.