Anka Pogačnik razred zase v Pragi

Da je tudi na praškem turnirju za svetovni pokal v judu zadonela slovenska himna, je poskrbela Anka Pogačnik, ki si je izbojevala zlato lovoriko v kategoriji do 70 kilogramov. Na poti do prvega mesta je 30-letna članica kranjskega Judo kluba Triglav nanizala pet zmag.

Potem ko je bila Anka v uvodnem krogu prosta, je v drugem z iponom izločila Nemko Mino Agneto Ricken (10:0). V osmini finala je prav tako pred iztekom štirih minut ugnala Italijanko Raffaello Lelio Ciano (10:0), v četrtfinalu je že po pičle pol minute ustavila Švedinjo Matildo Nilsson (10:0), v polfinalu je bila z vazari boljša od Avstralke Aoife Coughlan (7:0), v zaključnem obračunu pa je z iponom premagala še Hrvatico Laro Cvjetko (10:0).

V velikem finalu je bila Anka Pogačnik (levo) boljša tudi od Hrvatice Lare Cvjetko. FOTO: Carlos Ferreira/EJU

»Zelo sem vesela, da mi je uspelo tokrat vseh pet dvobojev glavo obdržati na pravem mestu,« je Pogačnikova razkrila skrivnost svojega uspeha, potem ko si je priborila že drugo letošnjo kolajno v tem tekmovanju. Pred tremi tedni je namreč v Sarajevu osvojila srebrno odličje.

Anja Štangar (do 57 kg) je po zmagi nad Čilenko Judith Gonzalez (10:0) in porazu s Španko Izaskun Ballesteros Gonzalez (0:10) zasedla deveto mesto, na tem položaju je pristala tudi Metka Lobnik (do 78 kg), ki je ugnala Kanadčanko Mino Coulombe (10:0) in izgubila z Nemko Raffaelo Igl (0:10). Po eno zmago sta od slovenskih judoistov v Pragi, kjer je minuli konec tedna moči merilo 525 tekmovalcev in tekmovalk iz 42 držav, dosegla še Lia Ludvik (do 63 kg) in Tim Demšar (do 81 kg).