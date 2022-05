Poljaki v Stožicah ubranili naslov, Turkinje sklenile sanjsko sezono

Po uri in 36 minutah igre je bil na semaforju v dvorani Stožice končni izid 3:0 (22, 20, 30). To je za poljske ekipe drugi naslov v ligi prvakov.

Poljaki so do njega prišli z zbrano igro v končnicah. Vse do njih je bil rezultat negotov. V tretjem nizu so sicer imeli nekaj težav z zaključnimi žogami za zmago, Trentino, ki ostaja pri treh evropskih naslovih (v finalu je tudi trikrat izgubil), se ni hotel vdati, a branilci naslova so bili vztrajni, kar se jim je obrestovalo.

Statistično gledano sta bili ekipi izenačeni, odločil pa je napad, v katerem so bili Poljaki bolj učinkoviti, izkazal se je predvsem Kamil Semeniuk, dosegel je 27 točk.

Odbojkarice Vakifbanka evropske prvakinje

Odbojkarice Vakifbanka so nekaj ur prej v slovenski prestolnici naslovu svetovnih klubskih prvakinj dodale še najbolj cenjeno evropsko lovoriko. V finalu so s 3:1 (-22, -21, 23, -21) premagale branilke naslova, odbojkarice Imoco Conegliana. Vakifbank je tako letos osvojil vseh pet možnih naslov, zanj pa je to tudi peti naslov evropskega prvaka.

Pred 9300 gledalci so Turkinje na izenačeni tekmi prizadejale Italijankam prvi poraz v ligi prvakov po 26 zaporednih zmagah v zadnjih treh sezonah. Izkoristile so veliko število napak v italijanski vrsti.

S 23 točkami je bila pri zmagovalkah najučinkovitejša Brazilka Gabriela Braga Guimaraes, 19 jih je prispevala Švedinja Isabelle Haak. Pri Coneglianu jih je Paola Ogechi dosegla kar 39, tudi štiri z asi, toda to njeni ekipi ni zadostovalo za četrti naslov.