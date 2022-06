Azzurri niso dopustili niti niza

Slovenska odbojkarska reprezentanca je na sedmi tekmi lige narodov v filipinskem Quezon Cityju doživela poraz proti Italiji z 0:3 (19, 16, 21). V ponovitvi finala lanskega evropskega prvenstva so bili varovanci selektorja Marka Lebedewa nemočni proti razpoloženim tekmecem.

Slovenija je doživela četrti poraz v letošnji izdaji tekmovanja in je z devetimi točkami na lestvici na mestih, ki ne prinašajo uvrstitve na zaključni turnir najboljše osmerice. Italijani so s peto zmago in 16 točkami skočili na drugo mesto razpredelnice. Največ točk je pri Slovencih dosegel Žiga Štern, 14.

Od začetka do konca smo bili nepripravljeni

»Jutri moramo igrati s povsem drugačnim pristopom. Od začetka je bilo to zelo slabo. Videti je bilo, kot da smo se le skotalili iz postelj in nepripravljeni odigrali ta dvoboj. Od začetka do konca smo bili nepripravljeni. Italijani so igrali običajno, točno tako, kot smo se nanje pripravili. A danes sami nismo bili pripravljeni igrati,« je bil razočaran Mark Lebedew, selektor slovenskih odbojkarjev in še dodal: »Moramo začeti drugače, Tine Urnaut še ni pripravljen, da bi igral vsak dan. Jasno je bilo, da danes ne bo igral. Tonček Štern in Jani Kovačič pa sta ravno zaključila karanteno, zaradi česar sta se zjutraj le ogrevala, potem ko sta pred tem nekaj dni ležala. Zanju bi bilo fizično preveliko tveganje, da bi igrala. Tončka sem malce uporabil, da bi lahko jutri igral več.«

Razočaran je bil tudi mladi sprejemalec Rok Možič: »Italijani so igrali vrhunsko, naša predstava pa je bila slaba. Veliko je bilo lahkih žog, ki jih nismo pobrali, veliko je bilo konfliktov, pri katerih nismo vedeli, kdo bo šel za žogo. Glave gor, nimamo kaj. Gremo na jutrišnjo novo tekmo, ki bo zelo pomembna za nas, to pa bomo skušali čim prej pozabiti. Gremo na zmago, a ne bo nam lahko, saj Japonci igrajo zelo dobro in so premagali Italijane s 3:2. Tekma bo težka, a dali bomo od sebe vse, kar imamo,« je povedal Mariborčan.

Slovenska izbrana vrsta je na Filipinih izgubila tudi proti Nizozemski (0:3), premagala pa Argentino (3:1), odigrala pa bo še eno tekmo, in sicer v nedeljo ob 9. uri proti Japonski. Nato jo med 6. in 10. julijem čaka še turnir na Poljskem.