Sašo Bertoncelj zadnjič v Kopru

Tjaša Kysselef bo spet visoko merila v preskoku. FOTO: Mavric Pivk

Veteran je zdrav

Prvi septembrski konec tedna bo Obala znova zaživela v duhu gimnastike. Koper bo v znamenju 16. tekmovanja za svetovni pokal v športni gimnastiki. Gimnastična zveza Slovenije pripravlja to tekmovanje že od leta 2005, četrtič v Kopru. Do leta 2013 so bili vsi svetovni pokali v Mariboru, potem pa se je tekmovanje preselilo v Ljubljano, v dvorani Tivoli in Stožice. Leta 2017 so tekmovanje prvič pripravili v koprski Areni Bonifika, ki bo prizorišče tega tekmovanje tudi letos. Lansko tekmovanje je odpadlo zaradi novega koronavirusa.V Kopru bo nastopilo 200 udeležencev iz 30 držav. Kvalifikacijski del tekmovanja bo potekal 2. in 3. septembra, oba dneva se bo dogajanje začelo ob 15. uri. Četrtega in petega septembra pa bodo v finalih nastopili le najboljši po posameznih orodjih. Med prijavljenimi tekmovalci je nekaj znanih imen. Iz Hrvaške prihajatain, iz Velike Britanije, iz Izraelain. V ženski športni gimnastiki paiz Slovaške,iz Hrvaške iniz Madžarske. Slovensko reprezentanco bodo v Kopru sestavljalina parterju,inna konju z ročaji ter, ki bo nastopil na krogih. V ženski konkurenci bodo za Slovenijo nastopilena preskoku,na gredi,na bradlji in gredi terna bradlji.Letošnja tekma svetovnega pokala bo zadnja domača tekma za slovenskega telovadca na konju z ročaji Bertonclja, ki se konec sezone poslavlja od dvoran v vlogi tekmovalca. »Dobro se počutim, zdrav sem, v mojih letih, če si zdrav, je že pol narejenega,« je bil danes dobro razpoložen 37-letni Bertoncelj. »Odlično je. Dobro sem treniral, končno sem splezal iz težav, ki sem jih imel z ramo. Je bilo kar prijetno trenirati brez večjih bolečin. Formo tempiram naprej za sezono z vrhuncem s svetovnim prvenstvom oktobra. Trenutno sem sposoben narediti vajo normalne težavnosti, ki mi lahko prinese tudi dobro uvrstitev. Prvi cilj je seveda finale. Na vseh izvedbah domačega tekmovanja, na katerih sem nastopil, sem bil v finalu in bi rad to tradicijo nadaljeval tudi s svojim zadnjim svetovnim pokalom,« je napovedal Škofjeločan, eden najboljših slovenskih telovadcev.»Zanimivo bo. Po olimpijskih igrah se začne dogajati odhod starejših ter prihod mlajših, ta menjava generacij je vedno zanimiva, mladi začenjajo prevzemati pobudo, mi starejši pa se upiramo,« je dejal Bertoncelj, ki bo ostal brez uresničitve olimpijskih sanj.»Dobro sem pripravljena. Sicer sem se zadnja dva tedna kar borila na preskoku. Se mi zdi, da sem pripravljena tako, kot sem si želela. V četrtek bom prikazala največ, kar znam. Pričakujem najmanj finale in, nenazadnje, da se bom borila za medaljo,« je dejala Kysselefova. Novinarske konference v Ljubljani se je udeležila tudi, ki se preizkuša v novi vlogi mamice in bo tekmo izpustila. Predstavniki zveze, pokrovitelja so se ji zahvalili s priložnostnim darilom.