Birmingham in Velika Britanija prvič gostitelja atletskega EP

Evropsko prvenstvo bo potekalo na nedavno prenovljenem stadionu Alexander, kjer so to poletje potekale tudi igre Commonwealtha, so zapisali na spletni strani zveze. Združeno Kraljestvo bo tako prvič prizorišče atletskega EP. Odločitev so sprejeli na petkovem prvem dnevu zasedanja zveze v Varšavi na Poljskem.

»Prepričani smo, da bodo najboljši evropski atleti vsak dan tekmovali na polnem stadionu in pred velikim televizijskim občinstvom ne samo v Evropi, ampak tudi po svetu. Ne bi si mogli želeti boljšega prizorišča za prireditev leta 2026,"«je dejal predsednik Evropske atletske zveze Dobromir Karamarinov.

Naslednje EP v atletiki bo sicer med 7. in 12. junijem 2024 gostil Rim.