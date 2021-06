Blaten in s strganim dresom, Gajser razred zase v Rusiji

Tim Gajser (desno) je takoj pokazal, da je v odlični formi. FOTO: Kristof Van Accom/AFP

Tim Gajser brani naslov svetovnega prvaka. FOTO: Jure Eržen/Delo

Selitev na Otok

je vroč in hiter. Štiriindvajsetletnik iz Pečk je šampionsko začel branjenje naslova svetovnega prvaka v motokrosističnem razredu MXGP. V Rusiji je zmagal tako v prvi kot drugi vožnji in osvojil maksimalno število 50 točk. Zlasti predstava v drugo je tekmecem poslala jasno sporočilo, da se ne bo sprijaznil z ničemer drugim kot novo lovoriko.Začeti se ne bi moglo bolje za štirikratnega svetovnega prvaka, trikratnega v MXGP.(KTM) je sicer dobil kvalifikacije pred Gajserjem (Honda), ki je v prvi zavoj pripeljal tretji, vendar je edini izbral zunanjo linijo ter prehitelin(oba KTM), ki sta se v gneči zataknila.Slovenec je nadaljeval izjemno in si hitro privozil varno prednost, do konca ni storil napake in se veselil 25 točk. Drugi je bil(Yamaha), tretji Cairoli in Herlings četrti. »Bila je dobra dirka, uspel mi je dober štart. V drugem ovinku sem se odločil za zunanjo linijo, ker je bila notranja polna dirkačev. Prišel sem v vodstvo in nadziral dirko, užival sem,« je ob polčasu povedal Tiga 243, ki mu trda proga ob Črnem morju ustreza, tam je tudi pred dvema letoma dobil obe dirki.Ob njej je bilo tudi nekaj gledalcev, ki so lahko videli popolno Gajserjevo vožnjo. Meseci trdega dela na Sardiniji in potem na njegovi novi radizelski progi so se obrestovali. Toda druga vožnje je prinesla prvo napako slovenskega šampiona, ki je po zapletu s Pradom, po katerem si je strgal dres pri levi rami, zapeljal s proge in padel na začelje, vendar so odlično odzval in že po koncu prvega kroga napredoval na deveto mesto ter kmalu ujel priključek z vodilnima Cairolijem in Herlingsom.Dvajset minut pred koncem je z lepim manevrom prehitel Nizozemca in se podal v lov na veterana Cairolija, ki pri 35 letih lovi jubilejni deseti naslov, s katerim bi se izenačil S. Ker je bila skupna zmaga na vidiku, ni napadal za vsako ceno in je čakal na napako velikega tekmeca. Svoj trenutek je dočakal osem minut pred koncem, ko je Cairoli izgubil ritem in Slovenec se je kot na nedeljski vožnji po slikoviti haloški pokrajini sprehodil v vodstvo.»Danes sem zares užival. Uporabljal sem različne linije in tako lažje prehiteval. Ko sem padel na 23. ali 24. mesto, sem si rekel, da se moram umiriti, saj je bila hitrost prava. Zabaval sem se,« je bil ponosen z blatom prekriti Gajser, ki je dosegel 31. zmago v karieri. Deset točk manj je v Orljonoku osvojil Herlings, tretji je bil Febvre.Začetek je bil odličen za Haložana, toda branjenje naslova bo trajalo še dolgo, na koledarju je 19 dirk, naslednja bo konec meseca v Veliki Britaniji, zadnja 5. decembra na Baliju. Uspešno je novo sezono začel tudi drugi slovenski predstavnik v karavani SP v motokrosu,(KTM) je bil v uvodni vožnji razreda MX2 osmi, v drugi pa 12., skupno je zasedel 10. mesto, kar je tudi njegov cilj.