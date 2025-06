Bodoča učiteljica že v polfinalu svetovnega prvenstva!

V Budimpešti se počasi izteka 38. svetovno prvenstvo v judu, na katerem predzadnji dan posamičnih bojev Slovenijo zastopa Metka Lobnik. In to zelo dobro!

Potem ko je bila v uvodnem krogu kategorije do 78 kilogramov prosta, se je v drugem pomerila z Avstralko Mario Swan in zmagala s prednostjo juka, do katerega je prišla v poskusu končnega prijema slabih 50 sekund pred koncem dvoboja.

V osmini finala se je 24-letna članica kluba Apolon Maribor Hoče spoprijela s komaj 18-letno Kubanko Lisrialis Gonzalez Bonnet, s katero se doslej še ni srečala na blazinah. Naša judoistka je upravičila vlogo favoritinje. Potem ko je hitro prešla v vodstvo za juko, je slabi dve minuti pred koncem vrgla tekmico za vazari in jo nato zadržala v končnem prijemu za zmago z iponom.

Tako se je Metka prebila v četrtfinale, v katerem se je postavila po robu Brazilki Beatriz Freitas. Neustrašna Štajerka je prikazala še eno odlično predstavo in zmagala z akcijo za juko. S tem se je prebila v polfinale svetovnega prvenstva, v katerem bo skušala presenetiti še favorizirano Italijanko Alice Bellandi, lansko olimpijsko šampionko iz Pariza in svetovno podprvakinjo iz Abu Dabija.