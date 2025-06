Kaja že prek dveh tekmic na svetovnem prvenstvu, hitro slovo za Naceta

Vrhunska slovenska judoistka Kaja Kajzer je uspešno odprla 38. svetovno prvenstvo, ki se je v petek začelo v Budimpešti. V današnjem uvodnem krogu kategorije do 63 kilogramov je po hudem boju s tako imenovano zlato točko strla odpor Kazahstanke Esmigul Kujulove.

Potem ko redni del ni dal zmagovalke (Kaja je bila v prednosti po kaznih 1:2), se je dvoboj nadaljeval v podaljšku, v katerem je 25-letni Ljubljančanki po 44 sekundah uspel zmagoviti met za juko. V drugem krogu se je članica bežigrajskega kluba pomerila s Čehinjo Anno Skalska in vpisala novo zmago. Tokrat je Kajzerjeva odločilno akcijo (znova za juko) izvedla že po dobrih dvajsetih sekundah in nato prednost uspešno branila do konca dvoboja.

Naslednja Kajina nasprotnica bo kanadska zvezdnica Catherine Beauchemin-Pinard, bronasta z olimpijskih iger leta 2021 v Tokiu.

Nace Herkovič ni skrival razočaranja po zgodnjem slovesu. FOTO: Črt Piksi/Delo

Svoboda usoden za Herkoviča

Naš drugi tekmovalec Nace Herkovič (do 81 kg) ni bil tako uspešen. Za začetek se je postavil po robu Čehu Janu Svobodi, obračuna pa je bilo konec že po dobri minuti, potem ko je 22-letni Korošec predal dvoboj zaradi vzvoda na roki. Tako se je svetovno prvenstvo za Herkoviča končalo že po njegovem uvodnem nastopu.

Na letošnjem tekmovalnem vrhuncu v judu sicer moči meri 556 judoistov in judoistk iz 93 držav.