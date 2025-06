Obetavna Bežigrajčanka prisilila k vdaji Švicarko, nato prejela rdeči karton

Nadarjena slovenska judoistka Kaja Schuster je uspešno opravila s svojim prvim dvobojem na članskih svetovnih prvenstvih. Na tekmovanju v Budimpešti je 21-letna Ljubljančanka v uvodnem krogu kategorije do 70 kilogramov zanesljivo ugnala Švicarko Gioio Vetterli.

Mlada članica Bežigrada, ki se je predlani v Haagu veselila naslova mladinske evropske prvakinje, je pet let starejšo tekmico v pravem trenutku spravila na tla, kjer jo je nato z davljenjem prisilila k vdaji. V naslednjem krogu jo je na drugi strani blazin pričakala precej višja ovira, saj se je pomerila z Japonko Šiho Tanaka, bronasto z lanskega svetovnega prvenstva v Abu Dabiju.

Kaja Schuster (levo) je v uvodnem krogu z iponom ugnala Švicarko Gioio Vetterli. FOTO: Gabriela Sabau/IJF

Toda Schustrova se je favorizirani nasprotnici odločno postavila po robu in se enakovredno borila z dvakratno azijsko prvakinjo, ki ni uveljavila svoje premoči. Še pol minute pred koncem je bil dvoboj izenačen, obe sta imeli po dve kazni in vse je kazalo, da bo o zmagovalki odločal podaljšek. Toda deset sekund pozneje je bila na videz nenevarna poteza usodna za Kajo.

Sodniki so si vzeli čas in si pozorno ogledali posnetek akcije ter prišli do ugotovitve, da si je naša borka pomagala z nedovoljenim prijemom, zaradi česar je prejela rdeči karton. V tistem trenutku je bilo dvoboja in upanja na slovensko senzacijo tudi konec. Schustrova je tako obstala pred vrati osmine finala.

Kaja Schuster (v modrem kimonu) se je dobro upirala Japonki Šiho Tanaka. FOTO: Attila Kisbenedek/AFP

Jutri bo naše barve v glavnem mestu Madžarske branila še Metka Lobnik (do 78 kg), ki se bo za začetek spoprijela z Avstralko Mario Swan. V edinem dosedanjem medsebojnem dvoboju je bila novembra leta 2023 v Perthu boljša judoistka kluba Apolon Maribor Hoče.