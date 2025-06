Karte se bodo na novo premešale

Na bližnjem svetovnem prvenstvu v judu, ki ga bo med 13. in 19. junijem gostila Budimpešta, se bodo dokazovali le štirje slovenski reprezentanti. V ženski konkurenci se bodo za čim boljše uvrstitve potegovale Kaja Kajzer (do 63 kg), Kaja Schuster (do 70 kg) in Metka Lobnik (do 78 kg), med moškimi pa bo naš edini tekmovalec Nace Herkovič (do 81 kg).

»Ocenjujem, da smo dobro pripravljeni, naš cilj pa so vedno dobre borbe. Upam na preboj med najboljšo osmerico, od tam pa ni več daleč do kolajn,« je pojasnil Luka Kuralt, trener pri bežigrajskem klubu, pri katerem bedi na obema Kajama.

Kajzerjeva se na novo kategorijo še ni povsem navadila. »Takšen prehod je postopen in traja nekaj časa. Že res, da sem marca zmagala na turnirju za veliko nagrado v Linzu, a zaradi tega ni mogoče pričakovati, da bom redno osvajala kolajne. V judu namreč veliko dejavnikov vpliva na to, ali boš uspešen ali ne,« je razložila Kajzerjeva in pristavila, da po zamenjavi kategorije (naslov evropske podprvakinje si je lani priborila v kategoriji do 57 kilogramov) še ni spoznala vseh tekmic.

Iz borbe v borbo – čim višje

Za Kajino soimenjakinjo in klubsko kolegico Kajo Schuster bo to prvo člansko svetovno prvenstvo. »Verjamem, da ta tekma ne bo zame noben bav-bav, ampak preizkušnja kot vsaka druga,« je ocenila 21-letna Ljubljančanka.

Metka Lobnik bo šla iz borbe v borbo in poskušala priti čim višje. »Začetek leta je bil zelo dober, zmagala sem tudi na turnirju za grand slam, toda na svetovnem prvenstvu se bodo karte na novo premešale,« je povedala Lobnikova, čim dlje pa si bo prizadeval priti tudi Herkovič. »Za menoj je veliko priprav, tako da sem v dobri formi. Želim se odrezati čim bolje,« si je zaželel 22-letni Korošec.