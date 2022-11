Boj za vrh OKS že vroč: Sodržnik začel, Barada in Bobinac odgovorila

Eden od treh kandidatov za novega predsednika OKS Janez Sodržnik je izpostavil domnevno vroče dogajanje pred volitvami za predsednika OKS, ki bodo 16. decembra. »Obsojam in obžalujem neetično ravnanje preostalih dveh kandidatov, saj na terenu prihaja tudi do groženj, da bo kdo izgubil službo, kar je bilo najbolj opazno pri občinskih volitvah za predstavnike OKS na skupščini,« je zatrdil Sodržnik.

Barada: Nobene žal besede nisem rekel proti Sodržniku

»Lahko rečem, da imam čisto vest, nobene žal besede nisem rekel proti Sodržniku in je tudi ne bom. Sodržnik je moj kolega iz ekipe, torej podpredsednik OKS,« je dejal še en predsedniški kandidat Tomaž Barada, tako kot Sodržnik zdaj podpredsednik OKS. »Da bi jaz koga kje rušil? Nisem ga. Imam čisto vest. Drugega komentarja nimam,« je dejal Barada in dodal: »Sodržnik me pogosto videva, lahko bi me vprašal neposredno. Jaz ga lahko vedno pogledam v oči in nikomur, niti njemu niti Franju ne bom škodoval.«

Tomaž Barada FOTO: Mediaspeed.net

Franjo Bobinac FOTO: Leon Vidic

Odzval se je tudi tretji kandidat za predsednika OKS Franjo Bobinac: »Kakršnekoli neetične pritiske, grožnje ali nezakonita ravnanja športnikov ali športnih funkcionarjev ostro obsojam. Takšen odnos ne sodi v športno sfero in je do tega treba imeti ničelno toleranco. V primeru groženj in drugih nezakonitih ravnanj je nujno potrebno nemudoma sprožiti preiskavo ter takšna ravnanja nemudoma sankcionirati.«

Janez Sodržnik (v sredini) FOTO: JS

Gabrovec: Ni enostranskosti, ki je bila izpostavljena

»Obsojam enostransko podporo vodstva OKS in tudi javno lobiranje sedanjega predsednika OKS za Barado,« pa je dodal Sodržnik. »Menim, da je takšno ravnanje v prvi vrsti nehigienično in neprimerno. To sem tudi Gabrovcu neposredno povedal,« je zatrdil Bobinac in pozval k pošteni tekmi. »Sam ne bom do 16. decembra komentiral nobene izjave. Enostranskosti, ki je bila izpostavljena, pa ni,« je poudaril predsednik OKS Bogdan Gabrovec.