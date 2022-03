Bonitta za izhod iz slepe ulice

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se je lani razšla z Italijanom Alessandrom Chiappinijem, nastalo strokovno vrzel pa je v začetku tega leta - po začasnem mandatu Gregorja Rozmana - zapolnil še en znani in uveljavljeni strokovnjak z Apeninskega polotoka Marco Bonitta, ki bo elitno slovensko žensko izbrano ekipo vodil dve leti. Na Odbojkarski zvezi Slovenije (OZS) ne skrivajo, da se je ženska reprezentanca v zadnjem času znašla v slepi ulici. Odbojkarice in drugi člani ženske elitne izbrane vrste niso več hodili v isto smer, bilo je vse več odpovedi in nezadovoljstva, tako da so na zvezi morali ukrepati.

Imenovanje novega selektorja, ki bo vrnil strast in željo po igranju v reprezentanci, je bila prva poteza vodstva zveze, Bonitta pa se je po januarskem imenovanju danes prvič srečal s slovenskimi odbojkaricami in opravil pogovore z njimi. Na njegovem širšem seznamu je trenutno 27 odbojkaric, a Bonitta je že napovedal, da se bo zavzemal za delo s 15 ali 16 igralkami, tako da bo dokončen seznam igralk za nastop v evropski ligi proti Luksemburgu 25. maja ter avgustovske in septembrske kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2023 predvidoma obelodanil pred polfinalnimi tekmami končnice državnega prvenstva.

Slovo Ščukove in Najdičeve

Že zdaj je jasno, da pod njegovim mandatom ne bosta igrali v tem trenutku najbolj razvpiti slovenski odbojkarici Lana Ščuka in Sara Najdič, obe sta se že odpovedali nastopu v dresu z državnim grbom na prsih. »Danes sem prvič v Slovenji v vlogi selektorja. Z igralkami in člani strokovnega vodstva sem opravil zelo odkrite pogovore, prav vsem sem predstavil svoj načrt in način dela ter skupne cilje v prihajajočem obdobju. V natrpanem in izjemno napornem ciklusu se bomo osredotočili na kvalifikacije za evropsko prvenstvo, tekme v srebrni evropski ligi pa bomo namenili piljenju naše pripravljenosti. V vsakem primeru želimo narediti korak naprej in se znova prebiti na evropsko prvenstvo, to je naš primaren cilj,« je dejal Bonitta.

»Prepričan sem, da je pred slovensko reprezentanco svetla prihodnost. Imamo nadarjen rod igralk v reprezentancah do 17 in 19 let, ob načrtnem delu in dvigu telesne pripravljenosti, ki je v odbojki izjemnega pomena, se lahko Slovenija prebije tudi v zgornjo polovico najboljših evropskih reprezentanc,« je še dodal Bonitta, ki si bo aprila ogledal tudi kvalifikacije slovenske reprezentance do 19 let in nekatere tekme končnice državnega prvenstva. Slovenska reprezentanca bo v okviru priprav za evropsko ligo in nato še kvalifikacije za EP 2023 odigrala šest prijateljskih tekem. Dvakrat se bo pomerila s Hrvaško v gosteh, doma pa bo igrala še po dve tekmi s Slovaško in Češko.