Boril se je v ljubljanskem ringu in kot vojak preživel pekel v Bahmutu (VIDEO)

Mikko Rupponen je nekoč blestel v mešanih borilnih športih (MMA), v katerih je slavil dvajset zmag (12 s prekinitvijo) in doživel pet porazov. Nekdanji finski zvezdnik se je med drugim boril tudi v Ljubljani, in sicer leta 2006 na spektaklu World Freefight Challenge (WFC) v Tivoliju, na katerem je imel proti Nizozemcu Rodneyju Faverusu (Glunderju) vseskozi pobudo, nakar ga je v drugi rundi na poti do uspeha zaustavila zlomljena roka.

Nekaj let po njegovem koncu kariere (zadnjo borbo je imel leta 2014, ko je v Helsinkih premagal Litovca Mazvydasa Piezo), se je za njim izgubila vsaka sled. Pred časom je prišlo na dan, da se je šel v Ukrajino borit proti ruskim agresorjem. O svojem življenju in vojni izkušnji je po vrnitvi v domovino napisal tudi knjigo.

V Ukrajini je bil vojak specialne enote, sodeloval pa je pri posebnih nalogah v predmestju Kijeva, na področju Harkova in tudi v Bahmutu, ki ga je Rupponen opisal kot pravi pekel na Zemlji. Videl je šokantne stvari – celo od Rusov posiljene otroke. Kakor zatrjuje, od strašnih dogodkov ni ostal travmatiziran. »Na srečo imam v sebi takšne mehanizme, da lahko odmislim grozne stvari, ki sem jih videl. Ko se zvečer kot finski državljan in član zahodnoevropske družbe pogledam v ogledalo, sem mirnejši in imam čisto vest,« je poudaril 45-letni Finec.

V vojni je – kot pravi – branil evropsko demokracijo. »Bil sem na strani absolutnega dobrega, boril pa sem se proti absolutnemu zlu,« je večkrat ponovil »Rujo«, kakor ga tudi kličejo. Kot je še slikovito opisal, je v Ukrajini igral »rusko ruleto«. »Dobil sem, kar sem si zadal, 'mizo' pa je treba zapustiti takrat, ko zmaguješ,« je sklenil Rupponen.