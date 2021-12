Božiček bi rad Sloveniji pod jelko prinesel odličja z zimskih olimpijskih iger

Zima je pokazala zobe, tudi športno. V tem tednu se bo tako zimskošportno še vedno ogrevalo, da bodo tekmovalci in tekmovalke na pravi temperaturi za februarske olimpijske igre v Pekingu. Ker se nogomet igra v vseh letnih časih, pa tudi za najpomembnejšo postransko stvar na svetu velja, da je glavna, pa če z neba padajo prekle ali sneg. Danes bodo slovenske rokometašice odigrale zadnjo tekmo drugega dela svetovnega prvenstva v Španiji, ob 18. uri jih čaka Srbija, ki jo vodi nekdanji slovenski selektor in še do nedavnega trener Krima Mercatorja Uroš Bregar.

Naj slovenski športnik

V torek, 14. decembra, se bo nazdravilo, sicer ne še prihajajočemu novemu letu 2022, temveč najboljšim slovenskim športnikom. Ob 20. uri se bo v Cankarjevem domu v Ljubljani začela prireditev, na kateri bomo izvedeli, kdo je bil letos naj naj. Saj že vemo, kdo je, a počakajmo še uradno. V letu 2021 je svoj pečat pustil tudi Luka Dončić, v noči na torek se bo s svojim Dallasom v ligi NBA meril s Charlottom.

Romantične Benetke

Ko smo že pri igri med dvema obročema, v sredo, torej 15. decembra, bo Cedevita Olimpija v 7. kolu evropskega pokala gostovala v Benetkah. Kako bo zvozila skozi kanale, se bo proti Umani videlo od 18. ure naprej. V elitni Evropi se bodo znova predstavili tudi odbojkarji Merkurja Maribora, v 2. kolu doma (19. ura) pričakujejo italijanskega velikana Lube Civitanovo.

Luka Dončić med zdravljenjem gležnja želi igrati. FOTO: Petre Thomas/USA Today Sports

Dončić proti Jamesu

Četrtek, 16. decembra, ob 18. uri prinaša žreb skupinskega dela nogometne lige narodov 2022/23. Uefa bo to opravila na svojem sedežu v Nyonu, tekme bodo na sporedu junija (štiri kola) in septembra (dve koli) naslednjega leta. Slovenija je v razredu B, v četrtem bobnu žreba s Črno goro, Albanijo in Armenijo. S kom se lahko tekmovalno sreča? Tu so, boben 1: Ukrajina, Švedska, BiH, Islandija; boben 2: Finska, Norveška, Škotska, Rusija; boben 3: Izrael, Romunija, Srbija, Irska. Šele junija 2022 pa bo dokončno znano, na kakšen način bo liga narodov del kvalifikacij za euro 2024. V četrtek se v Abu Dabiju začenja svetovno prvenstvo v plavanju v kratkih bazenih, zima bo svojo temperaturo pokazala v Annecyju, z ženskim šprintom se bo začela francoska postaja svetovnega pokala, deskarji bodo v Carezzi paralelno veleslalomirali. Posladek iz ZDA. Ne, ni Super Bowl, temveč dvoboj med Dallasom in LA Lakers v ligi NBA, začetek ob 1.30. V noči na četrti dan tedna seveda.

Zimska idila

Petek, 17. decembra? Pazite na športnih cestah, sneg in led. Moški superveleslalom v Val Gardeni (11.45), skoki, dekleta v Ramsauu (15.30), v Engelbergu moške kvalifikacije (17). Biatlonski moški šprint (14.15) bo v Franciji, ledeno bo v Celovcu, ICEHL med KAC in SŽ Olimpijo (19.15).

Lampičeva šprinta

V soboto, 18. decembra, bodo košarkarji Cedevite Olimpije v ligi ABA naleteli na Derby iz Podgorice (19), Krka ob 21. uri gostuje pri Budućnosti. Zunaj dvoran pa bo mrzlo. Ženski smuk v Val d'Iseru (10.30), moški v Gardeni ob 11.45, ob 16. uri moški skoki v Švici, v Dresdnu ob 11.30 ženski šprint v smučarskih tekih, dve zasledovalni biatlonski tekmi v Annecyju, v Cortini pa bodo Slovenci v deskanju skušali v nočnem veleslalomu (19) »popeglati« konkurenco.

Žan Kranjec v napad

Da dvignemo ozračje, temperaturno, v nedeljo (19. december) se bo z bojem za zlato in bron končal mundial rokometašic. Drugo? Moški veleslalom v Alti Badii (10.00, 13.30), v Franciji ženski superG (11), skakalci v Engelbergu ob 16. uri za nove točke svetovnega pokala, ekipni šprint ob 12. uri v Dresdnu, skupinski štart za biatlonce in biatlonke. Hokejska Olimpija gostuje v Beljaku (17.30).