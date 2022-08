Brez preplaha v pričakovanju Splita

Slovenski vaterpolisti sa po 16 letih vračajo na prvenstvo stare celine. In ker se to tekmovanje, ki bo od 29. avgusta do 10. septembra v Splitu, že močno približuje, je pred izbranci selektorja Krištofa Štromajerja ključni del priprav.

Zdaj je moštvo v Bratislavi, kjer je na pripravljalni tekmi s Slovaško izgubilo z i12:14 (3:3, 1:1, 4:3, 4:7; Justin 4, Puš, Popović, Rahne po 2, Lah, Blažič). Slovenija je sicer na Slovaškem nastopila brez Martina Steleta, Marka Prcaća in tudi najbolj izkušenega, ki je edini iz te selekcije vaterpolistov že nastopil na evropskem prvenstvu, Mateja Nastrana.

Po treh četrtinah so naši igralci vodili, v zadnji četrtini je bil izid še 9:9. Selektor Štromajer, slovenski reprezentant iz tiste najuspešnejše dobe slovenskega vaterpola pred dobrima dvema desetletjema, pa je po tekmi ocenil: »To je bila tekma na podobni ravni, kakršne bodo na evropskem prvenstvu. Fantje so samo še enkrat več dokazali, da lahko enakovredno igrajo proti ekipam iz tega razreda evropskega vaterpola. Res jih moram pohvaliti za borbenost, srčnost, tekma pa bi se lahko končala tudi drugače, če bi izkoristili dve petmetrovki in če v zadnji četrtini ne bi padli v igri, kar je bila posledica utrujenosti. Dejstvo je, da potrebujemo več takšnih tekem in prepričan sem, da se bodo potem razpletle po naših željah.«

Slovenija bo v uvodnem delu prvenstva na Hrvaškem igrala proti vaterpolskima velesilama Madžarski in Srbiji ter proti Izraelu.