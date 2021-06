Brolihova ob ognjenem krstu deveta, jutri v boj tudi Velenškova

Slovenska judoistka Patricija Brolih je ognjeni krst na članskem svetovnem prvenstvu prestala z devetim mestom v kategoriji do 78 kilogramov. Za to uvrstitev je danes v Budimpešti preskočila eno oviro.



Judoistka Bežigrada je najprej v dvorani Laszla Pappa z akcijo za vazari premagala Marie Branser iz Demokratične republike Kongo, nato pa je z iponom izgubila z Nizozemko Guusje Steenhuis, ki si je v nadaljevanju priborila bronasto kolajno. Z naslovom svetovne prvakinje se je ovenčala Nemka Anna Maria Wagner, ki je v velikem finalu z vazarijem ugnala Francozinjo Madeleine Malonga.



»Občutki so mešani. Bilo je razburljivo nastopati na svetovnem prvenstvu, hkrati pa tudi malo grenko izgubiti v drugem krogu. V prvo borbo sem šla sproščeno in pripravljeno, druga pa je bila drugačna zgodba. S trenerjem sva ubrala napačno taktiko, tako da sem že na začetku naredila napako,« je pojasnila Brolihova.



Med moškimi je bil v kategoriji do 100 kilogramov najbolj nasmejan Portugalec Jorge Fonseca, ki je v zaključnem dvoboju z iponom odpravil Srba Aleksandra Kukolja, na najnižjo stopnico zmagovalnega odra pa sta se povzpela Gruzinca Varlam Liparteliani in Ilia Sulamanidze.



Jutri bodo naše barve branili še Ana Velenšek (nad 78 kg), Vito Dragič in Enej Marinič (oba nad 100 kg). Velenškova se bo za začetek pomerila s Tahani Alqahtani iz Savdske Arabije, Dragič se bo postavil po robu Uzbekistancu Ališerju Jusupovu, Mariničev tekmec pa bo Avstrijec Daniel Allerstorfer.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: