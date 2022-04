Bubka pretresen zaradi razmer v Ukrajini

Vodja Olimpijskega komiteja Ukrajine Sergej Bubka ob sredinem obisku v Italiji ni mogel zadržati solz, ko je govoril o vojni na domačih tleh. »Moje srce je strto,« je dejal nekdanji 58-letni skakalec s palico na novinarski konferenci v Rimu, ko so njegove besede tekle o vojni, ki se v Ukrajini odvija vse od 24. februarja. Italija je sicer ukrajinskim atletom ponudila zatočišče.

»Delam po svojih najboljših močeh, da bi lahko rešil svoje ljudi in jim prinesel mir,« je dodal nekdanji olimpijec, ki je naslov prvaka osvojil na olimpijskih igrah leta 1988 v Seulu. Prav tako se je zahvalil Italiji za sprejem beguncev in zagotavljanje vseh drugih potrebnih sredstev. »Prihodnosti brez Italije ne bi imeli, nikoli še nisem bil priča takšni solidarnosti,« so bile besede dobitnika šestih zaporednih naslovov svetovnega prvaka.