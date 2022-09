Carlsen je šahovski Haaland, pihal bo Tajfun

V nadaljevanju preberite:

Začela se bo liga prvakov. Kaj pravite, da se je v nogometu in rokometu že začela? Lepo počasi, od ponedeljka do nedelje, 9. oktobra, se bo v avstrijskem Mayrhofnu, mestece je znano zimskoturistično središče, odvijal evropski klubski pokal, na šahovski ravni pa bo to parada svetovnih zvezdnikov. Paris Saint-Germain ima ase Lionela Messija, Kyliana Mbappéja in Neymarja, tudi slovenski prvak, Tajfun - Šahovski klub Ljubljana, pa bo na Tirolskem predstavil svojo superekipo.