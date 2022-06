Čas za domačo dirko leta s Tadejem Pogačarjem

Resda se je sinoči s tekmo v Stožicah proti Srbiji zaokrožil pisan spored slovenske nogometne reprezentance pred poletnimi počitnicami, a vseeno bo še danes in jutri zelo živahno v nekaterih evropskih nogometnih arenah. V tem tednu bo napočil čas tudi za osrednji kolesarski dogodek pri nas, tradicionalno dirko po Sloveniji, sobota prinaša začetek osrednjega tekmovanja poolimpijske sezone v plavanju, svetovnega prvenstva v Budimpešti.

Ponedeljek ponavadi na športnem koledarju ni bogat, toda današnji večer prinaša nova nogometna spektakla v najvišji skupini Uefine lige narodov. V Parizu se bosta v ponovitvi moskovskega finala na zadnjem mundialu pomerili Francija in Hrvaška. Takrat je bil sijajni rod galskih petelinov boljši od Luke Modrića in soigralcev (4:2), pred dnevi sta se v Splitu reprezentanci razšli neodločeno (1:1). Tekma bo ob 20.45, tako kot zanimiv dvoboj Danske in Avstrije.

Kristjan Čeh blesti iz tekme v tekmo. FOTO: Andrew Boyers/Reuters

Tudi torek prinaša živahno nogometno dogajanje. V Mönchengladbachu bo novo poglavje nemško-italijanske klasike, angleška vrsta bo gostila iz tekme v tekmo močnejšo Madžarsko. Precej je zgodovinskega prestiža med nogometnima reprezentancama, naši vzhodni sosedje so v petdesetih prejšnjega stoletja z velemojstrom Ferencem Puskasem sredi Londona ponosne gostitelje učili, kakšen je vrhunski nogomet ...

V sredo se bo začela 28. dirka po Sloveniji. Že od začetka gre za kolesarski praznik, v zadnjih letih ta še bolj odmeva, saj prav naši asi krojijo svetovni vrh. In tako bo na letošnji dirki nastopil najboljši med vsemi, svetovna št. 1 Tadej Pogačar. Uvodna etapa bo po primorsko-notranjskih koncih, med Novo Gorico in Postojno (štart 12.55). Poleg Pogačarja bo na štartu tudi Matej Mohorič, šestouvrščeni s svetovne lestvice. V Kamniku se bosta na drugi tekmi finala na tri zmage za domačo vaterpolsko lovoriko pomerila Calcit in favorizirani Triglav, ki je bil v kranjski vodi prepričljivo boljši.

Ves teden teniški turnirji na travnati podlagi odštevajo do spektakularnega Wimbledona. Moška karavana je v Halleju in Queensu, ženska v Berlinu in Birminghamu. Četrtek prinaša nadaljevanje dirke po Sloveniji, tokrat med Ptujem in Rogaško Slatino (10.50), kolesarili bodo tudi na dirki po Švici, Oslo bo prizorišče atletske diamantne lige, v kateri je pod posebnim drobnogledom iz slovenskega zornega kota sijajni metalec diska Kristjan Čeh. Tradicionalna je tudi koprska tekma za svetovni pokal v gimnastiki, v četrtek bodo kvalifikacije.

V četrtek bo v Oslu miting atletske diamantne lige, v kateri je pod posebnim drobnogledom tudi Kristjan Čeh.

Petek prinaša kolesarjenje blizu Savinje, etapa med Celjem in Žalcem (11.25) bo pritegnila številne radovedneže ob progo, na Bonifiki v Kopru bodo nadaljevali kvalifikacije v gimnastiki (15.00), povratnica Teja Belak in Tjaša Kysselef prihajata na Obalo z lepo popotnico uspešnih nastopov v Osijeku.

Športna sobota bo postregla z novo etapo dirke po Sloveniji, tokrat od Laškega do Velike planine (11.05), med tistimi, ki so imeli svoje nastope v prejšnjih tednih, bodo tudi gimnastična srenja v Kopru, ritmične telovadke na EP v Tel Avivu, teniški igralci in igralke, v Kranju bo 3. tekma finala vaterpolskega DP. A v vodi bo še kako živahno v Donavski areni v Budimpešti, kjer se bo začelo svetovno prvenstvo v plavanju. Diamantna liga v atletiki bo tokrat v Parizu.

Pred našo vodilno plavalko Katjo Fain je izziv svetovnega prvenstva v Budimpešti. FOTO: Tomi Lombar/Delo

In nedelja prinaša podobne zgodbe: doma sklepno etapo dirke po Sloveniji od Vrhnike do Novega mesta (11.20) ter finalne boje po orodjih na svetovnem pokalu v gimnastiki. Motogp bo v Nemčiji, formula 1 v Kanadi, v Budimpešti se bo nadaljeval plavalni praznik, v Kölnu pa bo znan novi evropski klubski prvak v rokometu.