Čeh najboljši tudi na Češkem

Slovenski as v metu diska Kristjan Čeh je zmagal na 24. atletskem memorialu Ludvíka Daneka v Turnovu na Češkem. Evropski prvak je dvakrat vrgel prek 67 metrov (najprej 67,06 in nato še 67,11 metra). Tudi sicer je imel zelo stanovitne mete, pet izmerjenih poskusov je imel znotraj metra in četrt. Drugo mesto je osvojil Južnoafričan Victor Hogan z 62,45 metra.

Dvakratni afriški prvak je bil leta 2013 v Moskvi peti na svetovnem prvenstvu, kar je njegova edina uvrstitev v finale na velikih tekmovanjih. Na lanskem svetovnem prvenstvu in tudi letošnjih olimpijskih igrah v Parizu, kjer je na četrtem mestu brez kolajne ostal Čeh, je 35-letni Hogan pristal na 27. mestu.

Orjaka iz Podvincev pri Ptuju čaka v nedeljo predzadnja tekma sezone, ko bo na 74. memorialu Borisa Hanžekovića v Zagrebu branil lansko zmago. V hrvaški metropoli bosta njegova največja tekmeca presenetljivi olimpijski prvak, Jamajčan Roje Stona, in tretjeuvrščeni z OI, Avstralec Matthew Denny.

V Turnovem na Češkem je pred šestdesetimi leti Danek drugič izboljšal svetovni rekord, olimpijskemu zmagovalcu iz leta 1972 so takrat namerili 65,22 metra. Drugouvrščeni na tokratnem mitingu je tako precej zaostal za takratno najboljšo daljavo.