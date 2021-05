Chiappini ni več selektor ženske reprezentance

Italijanski trener Alessandro Chiappini ni več selektor slovenske ženske reprezentance, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije (OZS). V srebrni evropski ligi bo slovenske odbojkarice vodil njegov dosedanji pomočnik Gregor Rozman. Krovna slovenska zveza je s Chiappinijem, ta je aprila 2017 prevzel selektorsko mesto, prekinila sodelovanje po neuspešnem nastopu v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, v katerih je Slovenija zasedla tretje mesto v skupini.



»Po neuspehu v kvalifikacijah za eurovolley smo se na Odbojkarski zvezi Slovenije odločili za prekinitev sodelovanja. Alessandro Chiappini je s strokovnim štabom sodeloval pri vrsti velikih uspehov v minulih štirih letih. Vrhunec je zagotovo srebrna medalja s svetovnega prvenstva do 23 let, ki ga je gostila Ljubljana, spregledati pa ne smemo niti uvrstitve na evropsko prvenstvo leta 2019, prve zmage na tem tekmovanju in uvrstitve v osmino finala. Za njegov prispevek k razvoju ženske odbojke se mu zahvaljujemo in mu želimo veliko uspeha pri njegovih naslednjih izzivih,« je ob prekinitvi pogodbe povedal predsednik OZS Metod Ropret in dodal, da bo Chiappinijevo mesto začasno prevzel njegov dosedanji pomočnik.



Pred žensko odbojkarsko reprezentanco, ki se bo po nekajdnevnem premoru predvidoma zbrala v soboto v Mariboru, so že novi izzivi. Odbojkarice 28. maja v Luksemburgu čaka nastop na prvem turnirju srebrne evropske lige, ki mu bo od 4. do 6. junija sledil drugi turnir v Mariboru, v štajerski prestolnici pa se bo 11. in 12. junija odvijal še sklepni turnir najboljše četverice.

Tekmice Slovenk v skupinskem delu bodo Avstrijke, Luksemburžanke in Izraelke, cilj pa je uvrstitev v zlato evropsko ligo.

