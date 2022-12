»Ciganski kralj« po novi prepričljivi zmagi že zrl v oči Usiku

Neporaženi britanski boksarski šampion Tyson Fury (33 zmag, 24 z nokavtom, 1 neodločen izid) ni dovolil presenečenja. Na štadionu londonskega nogometnega kluba Tottenham Hotspur je s tehničnim nokavtom v deseti rundi premagal rojaka Dereka Chisoro (33 zmag, 23 z nokavtom, 13 porazov) in tako prepričljivo še tretjič ubranil naslov svetovnega prvaka v težki kategoriji po najbolj cenjeni različici WBC.

To je bil tudi njun tretji medsebojni dvoboj, prav vse pa je zanesljivo v svojo korist odločil Fury. Prvega je leta 2011 dobil po točkah, drugega pa tri leta pozneje – tako kot tokrat – s prekinitvijo v deseti rundi. »To je bila zame neke vrste vrnitev in potreboval sem nekaj časa, da sem prišel v pravi ritem,« je pojasnil 34-letni velikan iz Manchestra, ki je hitro prevzel pobudo in s pridom izkoriščal luknje v izzivalčevi obrambi.

V deseti rundi je imel nato sodnik v ringu Victor Loughlin dovolj. »Zahvalil bi se sodniku. Kot borec se seveda nočeš vdati, toda bilo je v redu, da je posredoval,« je izjavil štiri leta starejši Chisora, medtem ko se je Fury obrnil proti prav tako neporaženemu ukrajinskemu asu Oleksandru Usiku (20 zmag, 13 z nokavtom), ki si lasti preostale tri naslove svetovnega prvaka (IBF, WBA in WBO).

Se bo Tyson Fury naslednjič pomeril z Oleksandrom Usikom? FOTO: Andrew Couldridge/Reuters

»Ti si naslednji, mali mož! Dajva, izpeljiva to!« je »Ciganski kralj«, za katerega se je Tyson samo oklical, izzval leto starejšega Ukrajinca, ki pa je ob njegovem izzivanju ostal mrtvo hladen. Do njunega težko pričakovanega obračuna za vse štiri šampionske pasove naj bi prišlo spomladi prihodnje leto.