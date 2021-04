Cimerotić, Munishi ali Raković?

A) Ermin Raković

B) Ismet Munishi

C) Sebastijan Cimerotić

A) 5

B) 8

C) 11

A) Štajerska

B) Koroška

C) Tirolska

1. Tako kot včeraj med Domžalami in Mariborom je bilo v športnem parku ob Kamniški Bistrici živahno tudi pred natanko 20 leti: takrat sta se v derbiju Ljubljanske kotline pomerili moštvi Domžal in Olimpije. Zmagala je slednja z 2:1, vidna vloga je takrat na igrišču pripadala, lani trenerju državnih prvakov iz Celja. Kdo pa je zabil oba gola za zmaje?2. Pred 40 leti je slovenski rokomet s Slovanom dosegel najodmevnejši mednarodni izid pred osamosvojitvijo. Ljubljančani so se uvrstili v finale pokala prvakov, dvorana na Kodeljevem je ob množici na navdušenih gledalcev na tekmah evropske sezone pokala po šivih, v prvi predstavi finala pa so naši prvaki ugnali Magdeburg (NDR) z dvema goloma razlike. V revanši na nemškem vzhodu pa so prepričljivo izgubili. Za koliko golov so Nemci ugnali Slovence?3. V sedanjem času je avstrijski teniški zvezdnik, pred 25 leti pa je izjemne zgodbe pisalr. Na današnji dan leta 1996 je že tretjič osvojil prestižni turnir v Monte Carlu, leto prej je bil zmagovalec Roland Garros. Iz katere avstrijske zvezne dežele prihaja ta svetlolasec?