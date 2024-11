Coe: Ultimativno atletsko prvenstvo spreminja obličje atletike

Predsednik Svetovne atletike (WA) Britanec Sebastian Coe je dejal, da bo novoustanovljeno tekmovanje z imenom Ultimativno prvenstvo spremenilo obličje vrhunske atletike. Prva izvedba novega tekmovanja bo na sporedu v Budimpešti med 11. in 13. septembrom 2026, na sporedu pa bo vsaki dve leti, s čimer bo krovno telo atletike uresničilo željo po vsakoletnem velikem tekmovanju v atletiki ob olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih.

Mednarodna zveza je ob predstavitvi dejala, da bo dogodek predstavljal spektakularen zaključek poletne atletske sezone v letih, ko ni svetovnega prvenstva. Za tridnevni dogodek z okoli 400 tekmovalci je predviden nagradni sklad v višini 9,6 milijona evrov, kar po besedah Svetovne atletike predstavlja največji denarni kolač v zgodovini atletike. Prvaki bodo prejeli po 144.000 evrov, tekmovali pa bodo po koncu diamantne lige. Tekmovanje bo vsak dan trajalo tri ure, atleti in atletinje pa bodo zastopali tako sebe kot svojo državo.

»Našim oboževalcem želimo ponuditi atletiko, kot je še niso videli, in sicer z najboljšimi športniki v panogi, ki tekmujejo iz oči v oči v strastnem, visokooktanskem festivalu športa,« je v Budimpešti na novinarski konferenci dejal prvi mož zveze Coe.

Konkurenca Michaela Johnsona

Predstavitev tridnevnega dogodka prihaja v tednih po uvedbi novega tekmovanja pod idejno zasnovo nekdanje ameriške legende Michaela Johnsona. Njegovo tekmovanje pod nazivom Grand Slam Track bo prihodnje leto potekalo na štirih prizoriščih v jamajškem Kingstonu ter v Miamiju, Philadelphii in Los Angelesu v ZDA.

Mnogi Johnsonovo serijo tekmovanj, ki bo vsebovala zgolj tekaške discipline, vidijo kot izziv diamantni ligi. Atletika si namreč že več let prizadeva pridobiti več pozornosti in veljave med poplavo drugih pomembnih športov zunaj olimpijskih iger in svetovnih prvenstev.

Še ena za zdaj pomembna razlika med obema novoustanovljenima tekmovanjema je ta, da ima WA že vzpostavljenega medijskega partnerja, s katerim je junija sklenila petletni dogovor o globalnem predvajanju tekmovanj pod njenim okriljem. Atletski Grand Slam za zdaj še čaka na pravega partnerja.

Na prihajajoči dogodek krovne zveze se je odzval tudi svetovni ter olimpijski prvak v skoku s palico Šved Armand Duplantis. »Novo tekmovanje bo vrhunec leta, ko ne bomo imeli olimpijskih iger oziroma svetovnega prvenstva. Tudi z manj dogodki se bo še vedno odvijalo 26 posameznih dogodkov v treh nočeh, zato bo ritem resnično nor,« je dejal eden najbolj prepoznavnih obrazov atletike.