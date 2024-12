Connorju McGregorju in Loganu Paulu pol milijarde dolarjev za borbo v Mumbaju

Po navedbah več virov naj bi se leta 2025 v Mumbaju odvijal eden največjih športnih spektaklov v zgodovini borilnih športov. Conor McGregor, legendarni borec mešanih borilnih veščin, in Logan Paul, nekdanji YouTuber, ki se je prelevil v (pol)profesionalnega boksarja, naj bi se pomerila v boksarskem obračunu na slovitem stadionu Wankhede v Indiji.

Oba borca naj bi z dvobojem zaslužila osupljivih 500 milijonov dolarjev (468 milijonov evrov), kar znaša po 250 milijonov dolarjev (234 milijonov evrov) na posameznika, razkrivajo viri blizu McGregorja. Ta znesek vključuje prihodke iz različnih virov, kot so pay-per-view (ogledi na zahtevo), sponzorstva in prodaja vstopnic.

Dogodek naj bi po ocenah poznavalcev privabil množično občinstvo, saj gre za enega najbolj pričakovanih boksarskih spektaklov v zgodovini. To seveda ne gre pripisati kakovosti borcev, temveč njunima karakterjema.



Logan Paul se je že boril z velikimi imeni. FOTO: Miguel Rodriguez/Reuters

Logan Paul ima za seboj pester nabor nasprotnikov iz sveta borilnih športov in »​vplivnežev«. Med njegovimi najodmevnejšimi dvoboji so tisti proti boksarski legendi, YouTuberju-ju in MMA borcu, pri čemer je skupno zaslužil okoli 12 milijonov evrov.Conor McGregor je v svoji karieri v mešanih borilnih veščinah zaslužil več kot 18,2 milijona evrov, največji delež njegovega dohodka pa izvira iz boksarskega obračuna s Floydom Mayweatherjem, kjer je zaslužil osupljivih 118,3 milijona evrov.

McGregor je na družbenih omrežjih potrdil, da se dogovarja z indijsko družino Ambani, ki so tudi lastniki stadiona Wankhede, o organizaciji tega dogodka. »V začetni fazi pogovorov sem z družino Ambani glede eksibicijskega dvoboja z Loganom Paulom v Indiji,« je zapisal. S tem dogodkom naj bi najbogatejša indijska družina želela promovirati indijski turizem.



McGregor je imel veliko težav tudi v zasebnem življenju. FOTO: Lee Smith/Reuters

Logan Paul, znan po svoji preobrazbi iz internetne zvezde v profesionalnega boksarja, je s preteklimi dvoboji proti uglednim imenom borilnih športov že pritegnil široko občinstvo. Na drugi strani pa se McGregor po večletnem premoru, ki ga je povzročila poškodba noge leta 2021 in težave v zasebnem življenju, vrača na borilni oder.