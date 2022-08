Črnogorec na srbski klopi okrcal Slovence in Poljake

Izbrana vrsta Srbije nastope na svetovnem prvenstvu v odbojki v poljskih Katovicah začenja s sobotno preizkušnjo proti Ukrajini (20.30), selektor Igor Kolaković pa je pred odhodom dejal, da ekipa navdih črpa predvsem iz dejstva, da »orlov« nihče ne uvršča v najožji krog favoritov.

V skupini B nekdanjega trenerja ACH Volleyja in njegovih 14 izbrancev čakata še Portoriko in Tunizija, vozovnico za osmino finala prinašata prvi mesti in tudi štiri tretja, Kolaković pa je brez dlake na jeziku komentiral dejstvo, da domači reprezentanci Poljske in Slovenije v primeru napredovanja v izločilne boje tam v vsakem primeru čaka vloga prvega ali drugega nosilca.

»Vseeno nam je, s kom bomo igrali v osmini finala. Pripravljeni smo premagati tako Ameriko kot Poljsko, kdorkoli bo prišel, je dobrodošel. Stepli se bomo z vsemi,« je samozavestno dejal 57-letni Črnogorec in nato dodal: »Ni pa mi jasno, zakaj sta domačina v privilegiranem položaju. Verjetno zaradi zasebnih odnosov. Vsi bi morali biti enakopravni.«

Srbija, takrat sicer še kot ZR Jugoslavija, je največji uspeh na svetovnih prvenstvih zabeležila leta 1998, ko je izgubila v finalu z Italijo. Dve leti kasneje so »orli« v Sydneyju osvojili olimpijsko zlato kolajno, na evropskih prvenstvih pa so se z zlatim odličjem okitili trikrat, nazadnje leta 2019 ravno na račun slovenskih odbojkarjev v finalu v Parizu.