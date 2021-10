Dan D z izkrcanjem na Malto

Prvo dejanje rokometašic

Skakalci za naslove

Anže Lanišek bo v torek v Kranju skakal na državnem prvenstvu. FOTO: Christof Stache/AFP

Azzurri proti furii

Trije levi v Celju



Kekovi borci na Malti

Primož Roglič in Tadej Pogačar bosta v soboto v Lombardiji udarila piko na i kolesarski sezoni. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP

Kolesarska Lombardija

Gajser po nove točke

Poletje se je tudi koledarsko prevesilo v jesen, a športna igrišča na odprtem in v dvoranah ne bodo otožna in kot odpadlo jesensko listje, temveč se bo na njih iskrilo. V domačem in mednarodnem športnem pomenu besede. V naslednjem izboru udarnih športnih dogodkov za ta teden prevladuje nogomet, v boju za preboj na svetovno prvenstvo prihodnje leto v Katarju se nekaterim sladko smeji, drugim bije plat zvona.Ponedeljek, 4. oktobra, kot ponedeljek, vse je še ogrevanje. Ogrela se bo tudi slovenska ženska rokometna reprezentanca, čaka jo namreč nastop v pokalu Evropske rokometne zveze (EHF) Euro. V njem se bodo namesto v kvalifikacijah za naslednje evropsko prvenstvo merile vse tri gostiteljice tekmovanja, ob Sloveniji ga bosta novembra 2022 gostili še Severna Makedonija in Črna gora, v pokalu EHF bodo igrale tudi Norvežanke, branilke lovorike na stari celini.Jesen in pozneje zima prinašata seveda polno skakalno in hokejsko sezono. V torek, 5. oktobra, bo z začetkom ob 17. uri v Kranju državno prvenstvo v smučarskih skokih. Skupna zmagovalka velike nagradein v poletni sezoni skupno petise bosta s konkurenco seveda merila še brez zimske snežne kulise, led pa je že v Podmežakli. Ob 19. uri se bodo hokejisti Sij Acronija Jesenic v alpski ligi udarili z Asiagom.Že res, da bodo kvalifikacije za mundial plenile zanimanje javnosti, ki prisega na nogometno žogo, a sreda, 6. oktobra, prinaša polfinale lige narodov v elitni skupini. Ob 20.45 se bosta na milanskem San Siru soočila Italija, opomnik, azzurri so letos osvojili evropski naslov, in Španija. Frčale bodo iskre, namreč v polfinalu eura so Italijani v polfinalu v Londonu po streljanju enajstmetrovk ugnali prav furio.Četrtek na sedmi oktobrski dan prinaša drugi polfinale lige narodov, v Torinu se bosta o lastniku vstopnice, ki zagotavlja finalni sedež, pomenila nogometni vrsti Belgije in Francije. Posladek bo tudi v Celju, v okviru kvalifikacij za EP leta 2023 se bo slovenska izbrana vrsta do 21 let ob 20.15 uri srečala z angleško. V Bekkestui v bližini Osla bodo slovenske rokometašice ob 18.55 izzvale na olimpijskih igrah v Tokiu bronasto Norveško.Petek (8. oktober) je dan D, izkrcanje bo na Malto. Slovenska nogometna reprezentanca v kvalifikacijah za mundial ne sme storiti napake, tri točke fantov selektorjav tekmi ob 20.45 so obveza. Tudi hokejisti SŽ Olimpije se želijo izkazati, v tekmi 7. kola elitne lige ICEHL (19.45) bodo gostili Pustertal. Jeseničani ob 19. uri v alpski ligi pričakujejo Bregenzerwald.V soboto se bosta kolesarska asainza piko na i nadvse uspešne sezone soočila na dirki po Lombardiji. Prekolesariti bo treba 239 km od Coma do Bergama. V 2. kolu moškega odbojkarskega prvenstva bo na derbiju med ACH in Calcitom (17.30) na delu tudi nekaj srebrnih fantov z nedavnega EP. V boju za naslov svetovnega prvaka v formuli 1 se bojišče seli v Turčijo, ob 14. uri bodo kvalifikacije.V nedeljo, 10. oktobra, bo v nogometni ligi narodov finale na San Siru (20.45). Rokometašice se bodo v pokalu EHF v Stožicah (17.30) srečale z Norvežankami, hokejisti Olimpije (18) bodo v elitni ligi gostili Salzburg. V formuli 1 bo ob 14. uri dirka v Istanbulu,bo na VN Francije v motokrosističnem razredu MXGP lovil nove točke v boju za naslov svetovnega prvaka.