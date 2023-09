Dejan Vinčić prišel, videl, zmagal

Slovenski odbojkarji so zmagoslavno končali evropsko prvenstvo. Osvojili so bronasto kolajno, potem ko so v malem finalu v Rimu po ogorčenem boju premagali Francijo s 3:2 (22, 16, -21, -18, 11).

Slovenska odbojkarska reprezentanca noče sestopiti z zmagovalnega odra evropskih prvenstev. V Rimu je osvojila že tretjo zaporedno kolajno, skupno pa četrto. V zadnjih letih le enkrat ni osvojila odličja, vse prejšnje pa so bile srebrnega leska. Z zmago v malem finalu so se Francozom tudi oddolžili za nekaj bolečih porazov, kot sta bila na primer finalni na prvenstvu leta 2015, ko jih je vodil zdajšnji francoski selektor Andrea Giani, in kvalifikacijski za olimpijske igre v Tokiu, ko so v Berlinu prav tako po vodstvu z 2:0 igrali pet nizov. Če bi takrat dobili 'tie break', Francozi ne bi mogli pozneje osvojiti olimpijskega zlata.

Toda tokrat se je tekma končala drugače. Varovanci Gheorgheja Creţuja, ki so z odlično igro, predvsem v obrambi, že vodili z 2:0, tokrat nikakor niso želeli tekmecem prepustiti odločilnega niza, velika želja, borbenost in konec koncev tudi kakovost je bila v Rimu na njihovi strani. V odločilnem nizu se roke niso zatresle, napadalci so z odliko opravili svoje delo, predvsem je bil odličen Rok Možič, ki je dosegel nekaj odločilnih točk, s 26 pa je bil tudi najučinkovitejši igralec tekme.

Odlična predstava

Začetek tekme je napovedoval velike reči, napovedoval je nekaj velikega. Z blokom kapetana Tineta Urnauta so Slovenci povedli z 8:3, videti so bili zelo razigrani. Blok je deloval, kot so si želeli, Dejan Vinčić, ki je le dan prej dopotoval v italijansko prestolnico, da bi zamenjal poškodovanega Gregorja Ropreta, je odlično organiziral napade, ki so jih Klemen Čebulj, Urnaut in Možič uspešno zaključevali. Nekaj slabših trenutkov je sicer bilo, tekmec je na 11. točki izenačil, toda to nikakor ni spravilo v nevarnost vodstva z 1:0. Pa čeprav so se izbranci Gianija v končnici približali na točko zaostanka. A mladi Možič, ki je deloval kot izkušen igralec, je v odločilnih trenutkih dosegel točki, ki sta zadostovali za zmago v uvodnem nizu.

Klemen Čebulj je imel veliko dela v napadu. FOTO: Andreas Solaro/AFP

Še boljšo predstavo so Možič in kolegi pokazali v drugem nizu. Predvsem v njegovem drugem delu, v katerem so povsem nadigrali nemočne tekmece. Ti niso našli odgovora na slovensko igro, prednost je od izida 9:8, kar je bilo prvo vodstvo Slovenije v tem nizu, le rasla. Vsaka bojazen, da bi Francozi še preprečili izid 2:0, je izginila po asu Urnauta za 22:13.

Francija – Slovenija 2:3 (-22, -16, 21, 18, -11) Dvorana PalazLottomatica v Rimu, 10.300 gledalcev, sodnika Vagni (Italija) in Porvažnik (Slovaška). Francija: Chinenyeze 10 (1 blok), Grebennikov, Patry 12 (1 as), Toniutti, Tillie 16, N'Gapeth 18 (2 asa, 1 blok), Brizard 3, Boyer 8 (2 asa), Le Goff 7 (3 bloki), Bultor, Clevenot, Louati, Carle, Jouffroy; Slovenija: Pajenk 7 (2 bloka), Planinšič, Kozamernik 7 (2 bloka), Toman, Bračko, Štalekar, Koncilja, Kovačič, Ž. Štern, Vinčić 6 (3 bloki), Urnaut 19 (2 bloka), Čebulj 15 (1 as, 2 bloka), Možič 26 (2 asa, 1 blok), Mujanović.

A kot se v odbojki velikokrat zgodi, so se v tretjem nizu reči na igrišču spremenile. Tekmec je začel bolje igrati v napadu, ob fantastičnem sprejemu slovenska obramba ni več imela možnosti, da bi zaustavljala njihove akcije. Tudi v tem nizu je bilo sicer nekaj preobratov, toda dokončnega Slovencem ni uspelo napraviti. Po zaostanku 18:22 so sicer dosegli dve zaporedni točki, imeli priložnost tudi za tretjo, s so se Francozi rešili iz zelo neugodnega položaja. Videti je bilo, kot da bi to Slovencem vzelo nekaj volje.

Bron sije kot zlato

Izgubili so niz, nato tudi naslednjega in prišlo je do drame. Navijačem so se vrnili spomini na nekatere medsebojne tekme teh reprezentanc, očitno pa ne slovenskim igralcem. Spet so stopili skupaj, z odličnimi servisi prišli do vodstva z 9:6, ki ga niso več izpustili iz rok. Vinčić ji je na svoj dobro znani način, s preigravanjem, priboril zaključno žogo, da pa se jim ni bilo treba mučiti, so z napako poskrbeli kar tekmeci. Slavje se je začelo in bo zagotovo nekaj časa trajalo. A s tem uspehom se sezona za slovenske reprezentante še ni končala, čakajo jih namreč še kvalifikacije za olimpijske igre. Konec meseca bodo začeli turnir na Japonskem.

Rok Možič in soigralci slavijo žlahtno tretje mesto. FOTO: Andreas Solaro/AFP

»To je poseben trenutek. Zmagali smo v finalu, čeprav v malem, proti olimpijskim prvakom. To veliko pomeni. Igrali so z igralci, vsaj v večjem delu, ki so osvojili olimpijski turnir, to nam je res lahko v zadovoljstvo. Oni lahko v vsakem trenutku obrnejo tekmo, mi smo morali iti prek svojih limitov. Nimam besed za značaj, ki so ga pokazali fantje,« je dejal selektor Gheorghe Creţu.

»Prišel, videl, zmagal, tako rečejo Italijani. Zelo sem ponosen na fante, da smo se sploh dali v položaj, da sem lahko pomagal. Vesel sem, da smo zdržali, da nismo razpadli, da smo se držali dogovora iz slačilnice in načrta, ki smo si ga zadali. Presrečen sem za te fante, celo poletje so garali. Za mene ni bilo najlažje priti včeraj, se na hitro pripraviti na nekaj takšnega, res ena nenormalna izkušnja, a zelo sem ponosen in vesel, da se je vse izteklo, kot se je. Prvič smo tekmovanje končali z zmago, kar je fenomenalno. Ta bron sije kot zlato,« je pripomnil Dejan Vinčić.

Francoski zvezdnik Earvin N'Gapeth je čaral, a ni sčaral brona. FOTO: Andreas Solaro/AFP

»Uf, kako napeta tekma. Iskreno povedano je težko strniti misli. Prvič smo se od turnirja poslovili z zmago, to je fenomenalen občutek. Pobrali smo se po dveh izgubljenih nizih, kot da bi bili druga ekipa. V odločilni niz smo vstopili z energijo, prepričani smo bili vase, uspelo nam je. Zaslužili smo si, zmagali za Gregorja Ropreta, za vso Slovenijo, za vse, ki so nas sem prišli bodriditi. Vse to nam veliko pomeni, hvala vsem,« je menil Jan Kozamernik.

Alen Pajenk, pa je dodal: »Normalno, da je lepo, ko tekmo zmagaš, še posebej, če se gre za kolajno, še lepše pa je, če ti to uspe proti olimpijskim prvakom. Mislim, da smo odigrali na vrhunski ravni. Vedeli smo, da se ne bodo predali, vedno znajo priti nazaj. A smo strnili moči v odločilnem nizu, dali smo vse od sebe, zavedali smo se, da popravnega izpita ne bo. Na srečo smo zmagali.«