Demšar z nekoliko premočnim vetrom izjemen v Novem mestu

Filip Jakob Demšar (Mass) je na 33. atletskem mitingu v Novem mestu v teku na 110 m z ovirami slavil s 13,54 sekunde in bi izboljšal desetletje in pol star slovenski rekord (13,56) Damjana Zlatnarja, če ne bi pihal 0,9 m/s premočan veter, namerili so +2,9 m/s.

Na štadionu Protoval je bil Demšar tudi povsem blizu normi (13,50) za evropsko prvenstvo avgusta v Nemčiji. V boju za zmago je za 25 stotink ugnal Nigerijca Alexa Al-Ameena (13,79). Na prvi progi je na nižjih oviral tekel avstrijski mladinec Enzo Diessl in postavil zelo dober čas (13,42).

»Žal mi je veter ponagajal, a sem dosegel res dober čas in ni česa obžalovati. Že ko sem prečkal cilj, sem vedel, da sem dosegel dober čas zaradi nastopa Avstrijca. Ker je pihal veter, pa sem šel najprej pogledat na tablo, kjer se izpiše veter. In takoj rekel, škoda. Ampak, kot sem že rekel, to je res super rezultat. Opazil sem tudi, da skoraj enako hitro tečem v močnem vetru, ker se zato hitreje približujejo ovire, ali brezvetrju. Mislim, da bi lahko tekel državni rekord danes tudi, če ne bi bil tak veter v hrbet. Med ovirami sem imel dober občutek, imel sem dobro tehnično izvedbo,« je nastop orisal Demšar.

Zupinova z dosežkom 23,86 v teku na 200 metrov

Agata Zupin, ki bo v Eugenu v ZDA na svetovnem prvenstvu, ki se bo začelo v drugi polovici prihodnjega tedna, nastopila na 400 m ovire, je bila prepričljivo najboljša na 200 m (23,86). Med atleti je to razdaljo v zadnji disciplini mitinga najhitreje zmogel član novomeške Krke, organizatorice tekmovanja. Matevž Šuštaršič se je spustil pod 21 sekund (20,97) in za štiri desetinke ugnal Roka Ferlana (Triglav, 21,37).

S časom pod 54 sekundami je na 400 m slavila Aneja Simončič (Mass, 53,95) pred Viko Rutar (Mass, 55,04), med atleti je stadionski krog najhitreje pretekel Čeh Philip Krenek (47,33), četrti je bil najboljši Slovenec Jure Grkman (Mass, 47,81).

Na 100 m je Jernej Gumilar (Mass) z 10,42 sekunde ugnal Srba Alekso Kijanovića (10,49), med atletinjami je bila prva Srbkinja Katarina Vreta (12,14), ki je le za tri stotinke ugnala članico ljubljanske Olimpije Neiro Bosnić (12,17).

Hrvat Dino Bošnjak je na 5000 m tekel rekord stadiona (13:38,04), Dragana Tomašević iz Srbije pa se je v metu diska zelo približala meji 60 m (59,44 m). V metu kopja je nastopila le Martina Ratej, slovenska rekorderka je dosegla 53,70 metra, kar je krepko pod normo (62,50 m) za EP.

Na predzadnjem mitingu, ki je štel za slovensko ligo Telekom Slovenije, ni bilo večine od deseterice atletinj in atletov, ki so že ali pa se odpravljajo v ZDA. Med udeleženci, ki jih tokrat ni bilo, sta tudi Kristjan Čeh in Neja Filipič, vodilna v točkovanju za mednarodno ligo. Ta se bo končala 9. in 10. septembra z atletskim pokalom Slovenije.