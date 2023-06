Divković priboril Sloveniji še peto odličje

Patrik Divković, drugi nosilec v kategoriji do 87 kg, je v finalu na evropskih igrah na Poljskem osvojil srebrno odličje v borilni veščini tekvondo. V finalu je bil boljši Hrvat Ivan Šapin, lanski evropski prvak in letošnji svetovni podprvak. Divković, zadnji slovenski predstavnik v tem športu na EI, je osvojil peto slovensko odličje na tretjih evropskih igrah in tretje srebro. Zlato je osvojil doslej le atlet Kristjan Čeh.

"Vzdušje na teh igrah je bilo super, škoda, da te medalje nisem dobil prej, ker bi bilo potem slavje veliko slajše in boljše. Jutri namreč že potujemo domov, ampak nič zato. Vesel sem, da sem Slovenji zagotovil novo medaljo na teh igrah," je povedal Divković.

Divković je bil kot drugi nosilec v prvem krogu prost, tako da je obračune v dvorani gorskega zimskega središča Krynica Zdroj začel v četrtfinalu in Madžara Kelena Baileyja ugnal z 2:0. Od desetega nosilca je bil po točkah boljši z 10:3 in 7:5.

Taktični načrt se ni izšel

Naslednji tekmec je bil veliko močnejši, Španec Raul Martinez Garcia je bil tretji nosilec iger v kategoriji, a je izgubil z 0:2. Divković je slavil z 11:4 in 8:6. Finale je Šapin začel z vodstvom s 4:0 že po manj kot minuti. Z 8:3 se je končala prva runda. V drugi je Divković osvojil prvo točko, a je Hrvat hitro odgovoril in povedel s 3:1. Sledilo je obdobje Šapina, ki je s serijo udarcev povedel z 10:1.

"Šele malo po tretji uri sem začel dvoboje, kar mi je zelo ustrezalo. Vedel sem, da lahko premagam Madžara in Martinez Garcio. Pred finalom je bil taktični načrt, da zapiram Hrvata, ki je zelo fizičen borec," je načrt pred finalom strnil slovenski borec.