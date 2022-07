Doba Tadejevega lova, vijioličnega izziva in atletskih rekordov

Resda smo sredi poletja, vseeno pa na športnih prizoriščih ni oddiha. To nam potrjuje tudi pogled v ta teden, ki ponuja spektakularen zadnji del Toura, svetovno prvenstvo v atletiki, pisano nadaljevanje teniške sezone in paleto novih evropskih izzivov za slovenske nogometne klube.

Današnji dan bo za udeležence slovitega Tour de France prost in jim bo še kako dobro del po včerajšnjem zahtevnem kolesarjenju v pripeki 40 celzijusovih stopinj in več! Nato sledijo dnevi odločitve. Naš Tadej Pogačar lovi tretjo zaporedno skupno zmago, Primož Roglič se je ob posledicah padca v 5. etapi umaknil in tako predčasno končal prestižno dirko.

V ZDA se nadaljuje svetovno prvenstvo v atletiki, Hamburg, Gstaad in Palermo gostijo teniško karavano. A tokrat brez izbranih Slovencev: Aljaž Bedene se pripravlja na Umag, ki bo na sporedu v prihodnjem tednu, Tamara Zidanšek in Kaja Juvan okrevata po okužbah s koronavirusom.

Na vrsti je zadnji teden slovite kolesarske dirke po Franciji. V ZDA zelo pisan spored na svetovnem prvenstvu v atletiki. Slovenski nogometni klubi v boj na evropskem zemljevidu.

Torkovo zgodnje jutro je podčrtano med tistimi, ki posebej vneto spremljajo atletiko. A tako bo pravzaprav vsakič do konca tedna. Privlačne discipline si sledijo, za večino je moteče le spoznanje, da si finalne preizkušnje sledijo med drugo in peto uro zjutraj po srednjeevropskem času ... Bolj prijazna je seveda za spremljanje časovnica Toura, po omenjenem dnevu oddiha bo Pogačar nadaljeval svoj izjemen lov za vodilnim Jonasom Vingegaardom v etapi med Carcassonom in Foixom. Začetek bo ob 12.40.

Novi spektakel v Ljudskem vrtu

V sredo se bo zatresel Maribor! Tako kot vedno, ko se vijolični nogometaši sredi poletja lotijo izziva uvrstitve v prestižno evropsko jesen. Po uspešno opravljeni prvi nalogi na poti proti ligi prvakov proti Šahtjorju iz Soligorska (Blr) je sledila hladna prha na premieri domačega prvenstva proti Radomljam, bržkone tudi na račun pričakovanja te mikavne srede. Šerif iz Tiraspola predstavlja resno zgodbo s precej denarja v moldavskem Pridnestrju, toda poln Ljudski vrt bi lahko tehtnico nagnil na stran slovenskih prvakov.

11.671 sedežev je na štadionu Ljudski vrt, kjer se bo Maribor v sredo meril s Tiraspolom

Za tiste najbolj vnete športne privržence pa bo dan dolg, začel se bo sredi noči s svetovnim prvenstvom v atletiki. Že dolgo je jasno, da je udarni adut naše izbrane vrste metalec diska Kristjan Čeh, prav v tej omenjeni noči po srednjeevropskem času bo finale te discipline, in sicer ob 3.30. Pred kolesarji je 17. etapa Toura, začela se bo ob 13.30, v Bologni – žal brez slovenske reprezentance – pa se bo začel sklepni turnir lige narodov v odbojki.

Četrtek bo spet pisan na nogometnih zelenicah po vsej Evropi. In tako tudi za tri naše klube, prvič v tej mednarodni sezoni tudi za Koprčane. Ti bodo v kvalifikacijah konferenčne lige gostili Vaduz (18.00), Olimpija bo dve uri pozneje gostovala v Romuniji pri moštvu Sepsi Gheorghe, Mura pa ob 20.45 na Irskem, kjer bo njen tekmec St. Patrick's Athletic. Zvečer bo tudi uvod v četrtfinale nogometnega eura deklet v Angliji. Na kolesarskem Touru je ob 13.40 na vrsti 18. etapa Lurd-Hautacam, dolga 143 km, na SP v atletiki se bodo v finalu meta diska za kolajne merile atletinje.

Spet priložnost za sijajno Janjo

V Franciji se bo Tour počasi bližal nedeljskemu pariškemu končnemu poglavju. Petek ponuja ob 13.10 začetek 19. etape, dolga bo 188 km, cilj bo v Cahorsu. V Eugenu na SP v atletiki bosta pozornost pritegnili 200-metrski tekmi v moški in ženski konkurenci, na športni koledar se vrača karavana športnega plezanja z našo sijajno Janjo Garnbret – tokrat na tradicionalni postaji v Briançonu (Fra). Polfinale bo ob 20. uri. Zvečer, in sicer ob 20.15, bosta Radomlje in Celje odprla 2. kolo domačega nogometnega prvenstva.

Janja Garnbret iz tekme v tekmo niza veličastne dosežke. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

V soboto se bo nogometni spored seveda nadaljeval, spet ob 20.15, tedaj med Mariborom in Gorico. Sobota kot predzadnji dan Toura tradicionalno ponuja preizkušnjo na čas (13.05), finale plezalnega spektakla, prav tako v Franciji, bo ob 20. uri, živahno bo na SP v atletiki, v Bologni bo polfinale odbojkarske lige narodov.

Osrednja zgodba športne nedelje kajpak pripada zadnji, pariški etapi kolesarskega Toura (16.45), v Franciji (Le Castellet, 15.00) bo tudi dirka SP formule 1. Padel bo zastor nad SP v atletiki, tudi z obema štafetnima preizkušnjama na 4x100 m, ob 21. uri bo v Bologni odbojkarski finale, nedeljski pari DP v nogometu pa so Bravo – Koper (17.30), Tabor – Olimpija (17.30) in Mura – Domžale (20.15).