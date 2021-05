Dobrodošli, gledalci, tribune ne bodo več samevale

Preboleli brez testiranja

Skupinska vadba je dovoljena v izoliranih prostorih.

Treningi so od danes dovoljeni vsem športnikom, ki jih določa zakon o športu, pa tudi vsa tekmovanja, na katerih je lahko do 50 odstotkov zapolnjenih sedišč ob predpogoju testiranja na novi koronavirus oziroma za cepljene in prebolevnike. Dovoljena je tudi športno rekreativna dejavnost v skupini do 50 vadečih.Športniki in člani njihovih ekip, ki se udeležijo tekmovanj, drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi, in gledalci se lahko tekmovanj udeležijo, če imajo negativni rezultat testa PCR ali hitrega antigenskega testa, ki ni starejši od 72 ur. Strokovni delavci in voditelji športno rekreativne dejavnosti, ter udeleženci in izvajalci programov usposabljanj, se morajo enkrat tedensko testirati s testom HAG.Testiranje ni potrebno tistim, ki so bolezen covid-19 preboleli in od začetka simptomov ne mine več kot šest mesecev, ali pa so cepljeni, je glede na epidemiološko sliko v sredo določila vlada, odlok pa je bil v četrtek objavljen tudi v uradnem listu. Za izvajanje športnih dejavnosti se lahko uporabljajo športni objekti in površine v naravi ter šolski športni objekti, vsi udeleženci pa morajo morajo upoštevati navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužb v času epidemije.Proces vadbe športnikov je dovoljen v varnih vadbenih skupinah, v katerih so športniki in strokovni delavci v športu fizično izolirani (mehurček). Ta zajema prostore, v katerih poteka proces športne vadbe. Dovoljeno je izvajanje javno veljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu.Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj mora Olimpijski komite Slovenije oziroma pristojna nacionalna panožna športna zveza imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport. Odlok velja od 17. do vključno 23. maja, nato bo vlada glede na priporočila zdravstvene stroke in epidemiološko sliko ukrepe tedensko potrjevala ali spreminjala.