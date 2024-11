Dodatne finance za slovensko odbojko

Odbojkarska zveza Slovenije (OZS) je v petek organizirala praznovanje 100 let odbojkarskega udejstvovanja v Sloveniji. Proslava v Ljubljani je minila z udeležbo razširjene slovenske odbojkarske družine in mednarodnih gostov. Med njimi je bil tudi predsednik svetovne zveze FIVB Fabio Azevedo, ki je OZS napovedal dodatne finance.

Slovesna prireditev v ljubljanskem Grand hotelu Union se je odvila ob udeležbi športnih funkcionarjev in delavcev, sedanjih ter nekdanjih igralcev in igralk ter častnih gostov iz Slovenije in tujine. Proslave sta se med drugim udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar in minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han.

Prireditev je bila poklon stoletni tradiciji in uspehom slovenske odbojke, hkrati pa priložnost za izmenjavo pogledov o prihodnosti tega športa, so ocenili pri OZS. Odbojko so po zgodovinskih zapisih OZS sicer v Slovenijo v začetku 20. let prejšnjega stoletja prinesli češki sokoli, zgodovina krovne zveze pa sega v obdobje po drugi svetovni vojni, ko se je začel razmah organizirane odbojke v državi.

V svojem nagovoru je pomen spoštovanja zgodovine in zavezanosti k nadaljnjemu razvoju odbojke v Sloveniji poudaril predsednik OZS Metod Ropret. »Posamezna obdobja so bila različno naklonjena športu in odbojki. A vendar so odbojkarski navdušenci s svojo voljo in energijo uveljavljali in razvijali našo prelepo športno panogo,« je ocenil.

Ob boku največjim

V času samostojne države od leta 1991 se je razvoj odbojke na Slovenskem stopnjeval, ta pa se odraža v mednarodnih uspehih slovenskih odbojkarjev in odbojkaric. V Sloveniji je danes registriranih skoraj 100 klubov dvoranske odbojke, samo v zadnjih letih je to število naraslo za približno 10 odstotkov, in več kot 20 klubov odbojke na mivki. Skupaj pa je po podatkih zveze registriranih več kot 7000 odbojkarjev in odbojkaric, od tega 95 odstotkov v dvoranski obliki.

Slovenija se z moško ekipo v zadnjih letih redno uvršča med najboljše, prvi večji uspeh pa je moška reprezentanca dosegla leta 2015 v Bolgariji in Italiji, ko je na evropskem prvenstvu osvojila prvo medaljo z velikih tekmovanj (srebro).

Odbojkarskih veljakov na proslavi ni manjkalo, to je bil večer za fotografe. FOTO: Črt Piksi

»Samostojnost in lastna država sta prinesli možnost, da sanjamo več in višje. Danes je lepo biti del slovenske odbojkarske družine. Poučeni z izkušnjami preteklih generacij smo samozavestno stopili ob bok največjim. Naši fantje so posegli v sam svetovni vrh. Vztrajno jim sledijo tudi naša dekleta,« je dodal Ropret.

Zbrane sta nagovorila tudi visoka predstavnika FIVB in evropske zveze Cev, ki sta pohvalila uspehe slovenske odbojke. »Tukaj smo se zbrali v imenu globalnega odbojkarskega gibanja in Slovenije, ki navdihuje celoten svet,« je dejal predsednik FIVB Azevedo.

Poglobljeno partnerstvo

Podobno je izpostavil tudi predsednik CEV Roko Sikirić. »Ste najmanjša država, ki je kadarkoli nastopila na olimpijskem odbojkarskem turnirju in že ta dosežek pove vse. Vaša zveza ima v zadnjem desetletju kontinuiteto, kakršne nima nobena druga evropska zveza. Z zadnjih petih prvenstev ste prinesli štiri kolajne, kar ni uspelo nobeni drugi državi, tudi ne tistim, ki so osvajale zlato.«

Ob praznovanju jubileja je prvi mož svetovne odbojkarske zveze napovedal tudi novo finančno injekcijo slovenski odbojki. »Želimo prispevati k družbi in svet narediti boljši skozi odbojko. Zato hvala slovenskim odbojkarskim reprezentancam in hvala OZS za vaš prispevek. Ob tej priložnosti bi rad oznanil, da bo FIVB s slovensko zvezo še poglobil partnerstvo in finančno podprl reprezentančne projekte in projekt odbojke na mivki. Prepričani smo namreč, da bo naslednjih 100 let za slovensko odbojko še boljših.«

V sklopu dogodka so podelili tudi posebna priznanja posameznikom, ki so imeli velik vpliv na razvoj slovenske odbojke. Prejeli so jih Branko Dolenc, Edi Dolinšek, Janko Goleš, Viktor Krevsel, Anica Mihorko in Adolf Urnaut.