Doktorju v slovo največja zabava v zgodovini

Zelo pestro je bilo v garaži ekipe Petronas Yamaha SRT po nedeljski zadnji dirki sezone za VN Valencie, ki je bila hkrati tudi zadnja za legendarnega Valentina Rossija. Italijanski Doktor je končal na rokah najtesnejših sodelavcev, ki so, med drugim, prepevali tudi: »O, mama, mama, videl sem Valentina in zaljubil sem se!« Gre za priredbo znamenite navijaške pesmi, ki so jo pri Napoliju sestavili za legendarnega nogometaša Diega Maradono.

O tem, kakšen vpliv je imel Rossi v svetu športa, pričajo tudi nedeljske poteze nekaterih velikanov: Brazilec Ronaldo mu je osebno predal dres s številko 46, medtem ko so se s čestitkami oglasili teniška igralca Roger Federer in Rafael Nadal, filmska igralca Tom Cruise in Keanu Reeves ... Vsi z enim sporočilom: »Hvala, Vale!«

Vedno mu je bilo v veselje

Španski dnevnik Marca je zapisal, da si je Rossi želel čim bolj veselo slovo in dobil je »največjo zabavo v zgodovini«, kot so se izrazili. »Vzkliki, kričanje, šale, nasmehi in zabava. To si je Vale želel in tako je bilo,« so zapisali ob koncu večmesečne poslovilne turneje 42-letnega veterana, ki je v pokoj odšel z desetim mestom pred okoli 75.000 navijači v Chestu. Ti so skupaj z njim prepevali še dolgo v noč in v ponedeljkovo jutro. Eden njegovih prijateljev, pevec Cesare Cremonini, je dejal: »Bilo je bolje kot na koncertu ...«

Zvečer se je Rossi tudi udeležil slovesnosti vodstva tekmovanja, iz rok prvega moža Dorna Sports Carmela Ezpelete je kot zdaj tudi upokojena legenda motošporta prejel spominsko kolajno. Tudi italijanska penina, ki je tekla v potokih, mu očitno ni prišla do živega.

»Ta dan sem si vedno predstavljal kot nočno moro, ker gre za konec dolge kariere. Zelo sem uživalin zahvaljujem se vsem, ki so delali z mano, pa tudi vsem v paddocku. Bil je res nepozaben dan in tudi malce sem užival! (smeh) Vedno mi je bilo v veselje,« je dejal Rossi, ki s srčno izbranko Francesco prihodnje leto pričakuje prvega otroka.

