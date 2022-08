Domača dirka za Tima ima vse bolj jasne obrise, a obstaja nekaj če-jev

V nadaljevanju preberite:

Slovenski šampion v motokrosu Tim Gajser je osvojil peti naslov svetovnega prvaka, četrtega v elitnem razredu MXGP, vendar mu tekmovalnih izzivov zlepa ne bo zmanjkalo. Vse bolj aktualno je vprašanje, ali lahko Haložan postane celo najboljši krotilec grbin vseh časov. Za pozitiven odgovor bo najprej moral v dvoboju iz oči v oči premagati največjega tekmeca Jeffreyja Herlingsa, priložnost za to bo v bržčas v naslednji sezoni. V njej bi lahko luč sveta ugledala dirka za veliko nagrado Slovenije. Kje naj bi bila in kaj se mora zgoditi, da se za AMZS prižge zelena luć, kdaj in kje bo sprejem za Tiga243 ...