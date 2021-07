Dosežek brez roka trajanja: Rok Bračko in Rok Možič spisala zgodovino

V velikem finalu sta Rok Možič in Rok Bračko premagala Norvežana Markusa Mola in Joa Sundeja. Za Slovenijo je to prvi naslov evropskih prvakov v odbojki na mivki. Večji uspeh sta dosegla le Tine Urnaut in Nejc Zemljak, ki sta leta 2005 postala svetovna prvaka v kategoriji do 19 let.



Možič in Bračko sta zelo dobro odigrala že skupinski del tekmovanja. Na prvi tekmi sta premagala Čeha Jakuba Semerada in Tomaša Sepko ter slavila po treh nizih, pozneje sta bila boljša še od Latvijcev Karlisa Abelitisa in Davisa Teterisa ter Estoncev Rasmusa Meiusa in Kaura Kaisa.



Bračko in Možič sta zmagoviti pohod nadaljevala v izločilnih bojih. V osmini finala sta z 21:15 in 24:22 premagala Nizozemca Kyrana Versteegena in Siema Ooijmana, sledila je zmaga v četrtfinalu z 21:19, 19:21 in 15:12 proti nemcema Wilhelmu Justu in Luiu Wüstu. Slovenca sta bila v polfinalu z 21:14 in 21:16 prepričljivejša od Italijanov Thea Hannija in Filippa Fusca, v velikem finalu pa sta v boju za zlato odličje in naslov evropskih prvakov z 21:15 in 21:15 odpravila še Norvežana Markusa Mola in Joja Gladsøya.

Vrhunska od začetka do konca

Bračko in Možič sta se odličja na evropskem prvenstvu veselila že pred dvema letoma, ko sta na evropskem prvenstvu do 18 let v avstrijskem Badnu osvojila srebro.



»Pred dvema letoma srebrna medalja, zdaj pa prvo mesto in vrhunska predstava skozi celoten turnir. Vseh sedem tekem, ki sva jih odigrala, sva zmagala. Na začetku se je poznalo, da še nisva bila uigrana, potem pa sva iz tekme v tekmo igrala bolje. Zares sem vesel, da sva združila moči, da sem se odločil, da po naporni ligi narodov vseeno odigram to prvenstvo in da sva se z Rokom tako dobro ujela. Prva zlata medalja za Slovenijo na evropskem prvenstvu je tu. Mislim, da zasluženo. Med vsemi ekipami sva po mojem mnenju prikazala najboljšo odbojko in zdaj se lahko veselimo naslova evropskih prvakov,« je po zmagi dejal Možič.



Asja Šen in Ira Kadunc sta prvenstvo končali na devetem mestu, potem ko sta v boju za uvrstitev med osem najboljših izgubili z Italijankama Valentino Gottardi in Auroro Mattavelli.

