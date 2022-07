Doživel je ogromno lepih trenutkov, nedavno pa je že zrl v oči smrti

V nadaljevanju preberite:

Kako Bogdan Gabrovec ocenjuje minulih debelih sedem let in pol v vlogi predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS), kateri so bili zanj najlepši trenutki, kdaj so mu iz oči privrele solze, kako zdaj gleda na čevlje predhodnika Janeza Kocijančiča, kaj je povedal o kandidatih za svojega naslednika, volilni kampanji in pranju umazanega perila, kje je pred kratkim že zrl v oči smrti, o čem bo pisal v svoji knjigi ...